Los premios a la Excelencia Educativa otorgaron su último galardón a mejor centro de España a Unendo by AFA, un centro de Formación profesional situado en Oviedo avalado por AFA Formación, una escuela con décadas de experiencia.

Este nuevo centro, situado en la calle Fuente de la Plata en Oviedo, a escasos pasos del Parque del Oeste, es un oasis estudiantil. Moderno, amplio, dotado de todas las comodidades es un lugar digno de conocer y por ello Unendo by AFA abrirá sus puertas con unas interesantes jornadas de orientación el día 20 de junio a las 18.30 horas, para todo aquel que lo quiera visitar.

Las temáticas de estas jornadas irán desde como se trabaja desde Unendo by AFA la Formación Profesional hasta las oportunidades que existen una vez que se terminan los estudios como, por ejemplo la inserción al mercado laboral, continuar con estudios universitarios, estudiar en el extranjero con una beca, etc. Para dar respuesta a todo ello, participarán profesionales de cada ámbito que estarán a disposición de quienes deseen resolver sus dudas antes de tomar la gran decisión de futuro a la que se enfrentan los jóvenes estos días.

Unendo by Afa es un centro diferente, en el que no solo se obtiene el título de FP sino que, a lo largo de los dos años de formación, los alumnos también obtendrán una certificación oficial de Inglés (Oxford Test of English), Formación en Soft Skills, Título Oficial de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, Certificado Oficial de Manipulador de Alimentos, así como varias formaciones informáticas.

Se trata de un evento informal y distendido pero de aforo limitado, así que quien quiera asistir, deberá registrarse con antelación entrando en su página web www.unendo.es o en su red social de Instagram @unendobyafa