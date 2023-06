Las mujeres son imprescindibles para el buen funcionamiento de la Guardia Civil y ayer quedó patente durante la charla que ofrecieron tres de sus representantes en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, un acto que sirvió para conmemorar los 35 años de presencia femenina en el Instituto Armado y para dejar bien claro que los tiempos en que los tricornios eran exclusivos de los hombres han pasado a la historia. "Cuando en el año 1992 dije que quería ser guardia civil me miraban raro. Me llegaron a preguntar que si a las mujeres nos daban pistola, pero de eso hace ya mucho tiempo y las cosas han cambiado radicalmente. Ahora hay mujeres en todos los cargos y en todas las unidades. Ya nadie se extraña por ver a una mujer conduciendo una moto o pilotando un helicóptero", afirma la comandante psicóloga Olga Torralbo, una de las ponentes de un evento organizado por la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (Habecu).

Icíar Álvarez lleva menos tiempo que su compañera en la Guardia Civil, pero aún así suma 15 años de experiencia, todos ellos desempeñando labores dentro de la Policía Judicial. Actualmente trabaja en el laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Oviedo. "El número de mujeres cada vez crece más y eso es muy importante, sobre todo, porque está de sobra demostrado que podemos aportar muchísimas cosas en cualquier campo", sostiene. "Por ejemplo, en los grupos de investigación es fundamental la presencia de mujeres porque aportamos un punto de vista detallista y minucioso. De las mujeres no se suele desconfiar y eso ayuda mucho a la hora de las vigilancias", afirma Álvarez, que va aún más allá. "Las mujeres somos camaleónicas, pasamos más desapercibidas en los escenarios en los que estamos realizando las vigilancias e incluso podemos hacernos pasar por la pareja sentimental de un compañero hombre si hace falta", añade.

La más joven de las tres participantes en el acto de ayer es Carla Hernández, que representa la cuarta generación de guardias civiles de su familia y está destinada en el puesto de Boal. Ella representa mejor ese gran avance de la igualdad dentro del cuerpo. "Desde el primer día que llegué a la academia me sentí exactamente igual que el resto de mis compañeros. Yo sé lo que es salir de patrulla con otra compañera. Hoy en día eso no es nada raro y todo es gracias a las mujeres que nos precedieron dentro de la Guardia Civil", afirma. "No somos más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que las mujeres están en todos los sitios", añade.

En el acto de ayer, presentado por el vicepresidente de Habecu-Asturias, José Ángel Rodríguez Getino, estuvieron, entre otros, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa; el coronel Francisco Javier Puerta, jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, y el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado.