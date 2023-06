El delegado de Defensa en Asturias, el coronel Juan Luis González Martín, aseguró esta mañana que el protocolo no corre peligro aunque se produzca un cambio de Gobierno a nivel nacional en los comicios de finales de julio. El convenio, aseguró, "sigue ahora mismo su camino administrativo, ahora es solo cuestión de esperar porque esta parte administrativa es igual de importante que cualquier otra". Para González el convenio es "muy sólido" y "no tendría porque cambiarse" si las caras en el ejecutivo mudan. "Nadie tiene una bola de cristal, pero no creo que vaya a haber cambios", aseguró.

Hace solo unos días, Defensa le garantizó al Ayuntamiento de Oviedo que el convenio de La Vega se mantiene en todo caso en los términos pactados en marzo y prueba de ello es que el pasado jueves remitió al municipio el texto para que se proceda a su aprobación inicial en el Pleno. Las declaraciones las hizo durante la apertura de una exposición "El legado español en los Estadios Unidos de América", un proyecto fruto de la colaboración entre la asociación The Legacy y el Ministerio de Defensa, y que nació con un espíritu itinerante y con la intención de mostrar la huella que los españoles dejaron en los Estados Unidos. No muy conocida. González aseguró que la muestra permite conocer una parte de la propia historia de España que ha permanecido oculta e incluso borrada "por la propaganda de los anglosajones". "La mayor parte de la gente piensa que los españoles solo estuvimos en Centroamérica y Sudamérica, pero no, llgamos prácticamente hasta el norte, hasta Alaska", dijo. La exposición permanecerá en Trascorrales hasta el día 20 y podrá visitarse en horario de once de la mañana a dos de la tarde; y de cinco a ocho de la tarde. The Legacy, la organización de esta muestra, con motivo de su quinto aniversario ha diseñado esta exposición que recoge algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de su misión y objetivos. Entre ellos destacan la excepcional aportación de Asturias a este legado, una piedra angular que perdura hasta nuestros días. El relato se inicia con las postales de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando para seguidamente adentrarse, en los inicios de nuestra presencia en Norteamérica con personajes dignos de producciones cinematográficas como el Capitán General Alvar Nuñez Cabeza de Vaca o el ilustre asturiano, el Almirante Pedro Menendez de Avilés, fundador de la ciudad más antigua de Norteamérica. El objetivo es la recuperación y el estudio de la historia de España, en general, de sus líderes y, en particular, de su Real Armada y Reales Ejércitos, y de las contribuciones e hitos históricos logrados en siglos pasados en EEUU como columna vertebral de lo que representan hoy. Un legado que debería ser difundido y conocido por las generaciones actuales y las venideras.