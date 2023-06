López Rubio reta al arte

Una obra viva de López Rubio. Tres maniquíes de carne y hueso nos retan con la mirada. Fajas de color carne. Botas de charol de tiro largo. Tres globos plateados y la leyenda repetida: Yo soy el arte. Alguno tiene ganas de decirles: "Pues anda que yo, moninas, lo mismo que vosotras". Salta a la vista. Qué difíciles son las performances.

Pero a mí no me fotografía el público, ni me siguen las miradas cuando camino por la nave de cañones acompañándome hasta la salida. Y no tengo pasquines para darle a los paseantes del recinto fabril, en un caminar firme hasta la nave almacén. Todos se quedan mirando las gruesas letras del folleto, como si hubiera un mensaje oculto. Pero solo pone: Yo soy el arte. De nuevo tres maniquíes estáticos. El silencio, solo roto por eventuales susurros. Los protagonistas no tienen claro el recorrido. De nuevo pasean, ahora entre las piezas expuestas. Parecen estar provocando a las propuestas. Yo soy el Arte. En mayúsculas. Y de nuevo cambiamos de nave. En ese silencio perturbador. Me pregunto si tendrían narices de hacer esto mismo en el Prado. Retar a Rubens, a los grandes maestros.

No es fácil caminar por la fábrica con esos tacones. Los fetiches del transformismo utilizados con un silencio atronador. Están poniendo en duda los principios mismos de la Semana Profesional del Arte. Qué impertinencia. Han perdido una parte de su público en el recorrido. Han ganado a otros. Soy el único que no les ha fotografiado. Ni grabado. Uso mi móvil para escribir. Qué coño, es inspirador, lo reconozco. Un texto puntual. Porque Yo soy el Arte. Lo industrial, la vegetación, el maquillaje. ¿Qué opina el vigilante de seguridad detrás de sus gafas de sol? Gesto indescifrable.