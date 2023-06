Elecciones en el Colegio de Abogados de Oviedo: el cuestionario de los candidatos

Las preguntas

1. ¿Por qué se presenta a las elecciones?

2. ¿Qué cambios necesita el Colegio de Abogados de Oviedo?

3. ¿Cómo definiría su candidatura?

4. ¿Está usted a favor de que la institución pase a denominarse Colegio de la Abogacía de Oviedo?

5. ¿Qué opina del ambiente de crispación que se ha generado últimamente en torno al Colegio?

6. ¿A qué se compromete usted si llega a ser decano?

Antonio González-Busto

"Recuperaremos la armonía entre todos los abogados"

1 Me presento porque creo que el Colegio necesita un cambio profundo, pero llevado a cabo con sensatez. Pienso que mis 30 años de experiencia profesional pueden servir para ejecutar ese cambio con rigor.

2 Lo primero que necesita el Colegio es serenarse. Después, es necesario procurar cambios que vuelvan a acercar el Colegio a los colegiados porque en los últimos años he apreciado un distanciamiento entre la institución y el colectivo en general, que no se siente ni representado ni amparado por el Colegio. El Colegio sólo tiene sentido si le proporciona alguna utilidad a sus miembros.

3 Es una candidatura muy completa. Somos siete hombres y seis mujeres. Somos todos de perfiles muy distintos, hay gente con mucha experiencia y gente más joven que puede aportar muchísimo. Además, es una candidatura muy novedosa porque 12 de los 13 integrantes, nunca han formado parte de ninguna Junta de Gobierno.

4 Ahora mismo, con la huelga, están los juzgados paralizados, las causas no avanzan, los compañeros no están facturando... Me parece de una ligereza tremenda sacar ahora el tema del cambio de nombre del Colegio cuando hay otros problemas mucho más importantes.

5 Es cierto que en la última asamblea se percibió un ambiente de tensión y creo que lo primero que hay que hacer es serenar los ánimos. A partir de ahí, tenemos que trabajar con naturalidad y con normalidad. Si por algo trato de distinguirme en mi ejercicio profesional es por saber escuchar. Si llego a ser decano escucharé a todo el mundo.

6 Mi candidatura tiene un lema: "Transparencia, compromiso y ética". Además de eso, me comprometo a recuperar el Colegio para los colegiados, a recuperar la armonía entre todos los abogados y, sobre todo, a la reivindicación. Quiero un Colegio más reivindicativo con la Administración pública y menos complaciente.

Javier Calzadilla

"Nos comprometemos a dirigir un Colegio más transparente"

1 Necesitamos un liderazgo renovado, un impulso desde el Colegio de Abogados de Oviedo en la defensa de la profesión y una voz más ligada a las necesidades de los colegiados, que son los verdaderos protagonistas de la Institución.

2 Necesita cambios de mentalidad, que los colegiados sean lo primero y no las Administraciones y otras instituciones. El Colegio de Abogados de Oviedo debe tomar la iniciativa para que el ejercicio de la abogacía se preste con respeto hacia el profesional. Debe facilitarse un apoyo decidido, así como una formación económicamente accesible a los colegiados.

3 Somos una candidatura plural, con compañeros y compañeras de toda Asturias. La única candidatura verdaderamente renovadora, sin vínculos con anteriores juntas de gobierno, alejada por tanto de las disputas tradicionales y orientada al colegiado base.

4 Es una polémica interesada, muchos colegios de abogados han cambiado su nombre sin estridencias al adaptar sus estatutos. Lo capital es luchar por una igualdad y una conciliación real, a lo cual nos comprometemos. Trataremos con sosiego esta cuestión, recabando ponencias en un sentido y otro, para que finalmente los colegiados decidan democráticamente.

5 Lamento este ambiente, del cual somos totalmente ajenos. Nuestra candidatura supera las viejas rencillas, rechazando contundentemente las faltas de respeto.

6 Nos comprometemos a dirigir un Colegio más transparente, participativo y cercano al colegiado. Habrá un miembro de la Junta exclusivamente para atender a diario a los colegiados. Será una institución activa en dignificar la profesión, tanto respecto al turno de oficio, del que orgullosamente formo parte, como a todas las actuaciones letradas. En definitiva, un Colegio para sus colegiados y con vocación de prestar un servicio esencial para la sociedad.

Carlos Cima

"Me presento para acabar con un monopolio que dura ya 14 años"

1 Nos presentamos para terminar con el monopolio que determinadas personas han tenido en el Colegio de Abogados de Oviedo durante 14 años y que quieren seguir teniendo presentando como candidato a Antonio González-Busto.

2 Muchos. No existe participación. Se ha privado a los colegiados mediante la supresión de facultades de la Junta General de opinar en los asuntos mas relevantes del Colegio. No se ha defendido a los profesionales ante los órganos judiciales y administrativos.

3 Mi candidatura es una combinación de gente joven y de profesionales con experiencia. Todos están en la brega del ejercicio profesional libre y quieren cambiar el rumbo del Colegio. Son personas trabajadoras, entregadas y comprometidas con la profesión.

4 El decano y la Junta de Gobierno siempre deben mantener una postura imparcial en las decisiones que le corresponde adoptar a la totalidad del colectivo. El problema es que desde la Junta de Gobierno actual se ha actuado de forma incorrecta en todo momento y, a día de hoy, no sabemos si el cambio de nombre es un cambio legal y obligatorio o una simple recomendación. Ha sido un despropósito.

5 No ha habido ninguna crispación. Simplemente el colectivo ha sido reivindicativo de nuevo y la Junta de Gobierno no estaba acostumbrada, pues prácticamente habían fomentado la no participación en los asuntos colegiales.

6 Son muchas las reivindicaciones que hay que atender. Para empezar, dignificar el turno de oficio, tanto en su retribución como en el reconocimiento de los letrados que lo llevan a cabo. También prometemos gratuidad de la mayoría de los cursos que organice el Colegio, bajada de cuotas y exención en casos como la huelga anterior y actual en los órganos judiciales. Además, habrá pensiones dignas para los mutualistas y actualización anual de las mismas para evitar la perdida de poder adquisitivo.