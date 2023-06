"El fentanilo aún no ha llegado con fuerza a España, pero es lógico que salten las alarmas"

El epidemiólogo libanés Wadih Maalouf es una de las máximas autoridades del planeta en el campo de la lucha contra las drogas. Trabaja desde el año 2005 en la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), con sede en Viena, y es el encargado de coordinar el programa de prevención liderado por este organismo a escala mundial. Se encuentra en Oviedo para participar en unas jornadas que se celebrarán hoy en el Palacio de Congresos del Calatrava y contarán con la participación de una treintena de expertos en el ámbito de la prevención de drogodependencias y otras adicciones. Este encuentro está organizado por la Asociación Proyecto Hombre y la Fundación Cespa-Proyecto Hombre en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo.

–¿Cuál es exactamente el papel de las Naciones Unidas en las políticas de prevención de drogas de los países miembros?

–Hay tres niveles de intervención: el normativo, ya que nosotros marcamos cómo se tienen que hacer las cosas en los estados, el apoyo técnico para que esas políticas se apliquen correctamente y el desarrollo de estudios e investigaciones para determinar si esos programas están siendo o no efectivos.

–¿Por qué se ha decidido a venir a Oviedo?

–Por varias razones. Por un lado, porque es una ciudad española y porque España es uno de los países que más apoyan las políticas de prevención de drogas, tanto con programas propios como con el apoyo económico a programas que se desarrollan en otros países. Otro de los motivos es Proyecto Hombre, una ONG que conocemos de sobra en Naciones Unidas por su lucha contra las drogas. Además, Oviedo en concreto es una ciudad que es un ejemplo porque se están haciendo muy bien las cosas. No hay más que fijarse en el programa de prevención escolar "Juego de Llaves", desarrollado por Proyecto Hombre con el apoyo de la Universidad de Oviedo y de la ONU.

–¿Qué puesto ocuparía España en la lista de países con más problemas de drogas?

–Eso es muy difícil de medir. Todos los países del mundo tienen problemas con las drogas. Las diferencias se dan en el tipo de drogas que se consumen y en cómo se aborda ese problema. Lo que buscamos es que los estados no sólo se centren en ayudar a aquellas personas que ya están enganchadas a la droga, también trabajamos para que se alerte a la población más joven sobre sus peligros para que no empiecen a drogarse.

–¿Tiene usted conocimiento sobre los niveles de consumo en Asturias?

–No, no los tengo, pero lo que sí tengo claro es que, haya muchos problemas o pocos, tienes que montar un sistema de prevención con garantías para tratar de erradicar el problema. En el caso de Asturias me consta que se está trabajando bien en ese sentido.

–¿Cuál es la droga más dañina en el mundo?

–No me atrevería a especificar. Ahora mismo diría que cualquiera que sea muy accesible para los jóvenes. Todas son muy peligrosas, desde el alcohol hasta la cocaína pasando por los medicamentos, la marihuana o el tabaco. Lo que está ocurriendo es que los jóvenes usan drogas a las que puedan acceder sin importar cual sea.

–Parecía que la heroína en Asturias era una droga del pasado, pero los expertos alertan de que su consumo ha vuelto a subir a pesar de que su efectos fueron letales, ¿por qué cree que está ocurriendo eso?

–Los problemas con los opiáceos han crecido en todo el mundo. Es una crisis real. Además estamos notando que los opiáceos se consumen cada vez a edades más tempranas.

–¿Y qué pasa con el fentanilo? Ya está causando estragos en algunos países.

–Es un poderoso opioide con efectos devastadores. El problema del fentanilo es que los consumidores tienen una dependencia muy grande de esa droga y la siguen tomando a pesar de que hay muchas partidas contaminadas, algo que provoca muchas muertes, sobre todo por sobredosis.

–Se le llama la "droga zombie", ¿se encuentra España en peligro de que ocurra lo mismo que está pasando en países como Estados Unidos?

–Todavía no ha llegado con fuerza, pero podría hacerlo y por eso es tan importante la prevención. Es lógico que salten las alarmas porque es una sustancia muy peligrosa.

–¿Qué opina de la legalización de la marihuana?

–Hay que tener mucho cuidado con eso. Para mí lo importante es la forma que tienen los jóvenes de percibir esto. Si se legaliza la marihuana, los jóvenes pueden llegar a creer que es una cosa buena. Si no se informa de los efectos que tiene el cannabis, sea o no legal, el mensaje que llega a los adolescentes podría confundirlos. Una persona mayor puede entender que el uso de la marihuana no es bueno y que si se utiliza es por otros motivos, pero los chavales lo pueden interpretar de forma errónea.

–¿Son los porros el primer paso hacia las llamadas drogas duras?

–Hay dos teorías al respecto. Una sí apoya que los porros son la puerta a otras drogas, pero no tiene respaldo científico. La otra teoría viene a decir que aquellos que consumen cannabis ya tienen una vulnerabilidad que le llevará a consumir otras cosas.

–¿Entonces dónde está verdaderamente la base de las adicciones?

–Hay tres motivos por los que una persona empieza a consumir: porque tiene una personalidad más débil y vulnerable, porque su familia o su entorno no es el adecuado o por la falta de cultura y el bajo nivel económico. Hay drogas en todos los países, pero los ricos se pueden pagar las soluciones. Donde hay dinero hay mejores tratamientos para los drogodependientes y más planes de prevención.

–¿En qué medida afectó la pandemia al consumo de drogas?

–Normalmente la gente comienza a consumir desde la adolescencia. Durante la pandemia, como muchos de estos jóvenes estaban encerrados en sus casas, los niveles de consumo bajaron considerablemente. Pero después del confinamiento, cuando todo el mundo volvió a la calle, hubo un repunte muy grande. Mucha gente perdió su trabajo, crecieron los problemas económicos en todos los ámbitos, hubo conflictos armados en muchos países... Todos esos factores nos hacen muy vulnerables y nosotros todavía esperamos ahora un incremento considerable del consumo de drogas a nivel mundial. Y lo peor es que los estados están muy preocupados por recuperarse económicamente y se están dejando de lado las políticas de prevención.

–¿Y qué drogas son esas que van a crecer?

–Pues es bien fácil, las que más se consumen ahora. En el caso de España será el alcohol, el tabaco, la cocaína y los medicamentos como las benzodiacepinas o cualquier tipo de tranquilizantes.

–Cada vez hay más problemas con la salud mental entre los jóvenes españoles, ¿puede tener esto algo que ver con el consumo de drogas?

–Es evidente que el consumo de droga afecta a la salud mental y cada vez hay más consumo.