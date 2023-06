De los más de 30.000 niños españoles evacuados durante la Guerra Civil, 3.000 fueron a la Unión Soviética y de ellos casi un millar eran asturianos. Tuvieron que esperar a la muerte de Stalin para volver pero muchos se quedaron en los campos del Gulag, perecieron en la guerra o por el hambre. Tres descendientes de aquellos pequeños reclamaron ayer en el Club Prensa Asturiana colaboración para difundir una historia que comenzó en 1937 en los muelles del Musel, y que prosigue hasta nuestros días.

"Tenemos identificados a 700 niños de Asturias, pero a la URSS llegaron 3.000, no dejaremos de indagar para saber qué fue de ellos, nos están esperando y eso es un trabajo colectivo", aseguró Tatiana Velázquez Stavinova, (Siberia, 1949), licenciada en Ingeniería de Minas y Geología por la Universidad Federal de Siberia, y promotora de la Asociación "Niños de Rusia", que presidió. Ha ido de casa en casa para escribir con nombres y apellidos la historia de todos aquellos niños que como su madre, encontraron otra patria en Rusia. "Sigo la labor iniciada por Araceli Ruiz, no quiero que se olvide la historia", aseguró en el Club Prensa Asturiana, en un acto organizado por Tribuna Ciudadana, presentado por Virginia Gil Torrijos. "A los niños los alojaron en casas específicas, no con familias; pensaban que volverían a España", indicó Raisa Marianchik, licenciada en Matemática Teórica y Derecho, hija de una de aquellas niñas. "Al principio les daban clase maestros españoles, pero luego tuvieron que aprender ruso; al comienzo de la II Guerra Mundial, los trasladaron a Siberia, donde las niñas ordeñaban vacas para los alemanes", relató. "En 1945 mi madre empezó a estudiar ingeniería en la Universidad de Moscú donde conoció a mi padre, de familia ucraniana", explicó. "Yo volví a España en 2006 y ya me quedé", añadió. Maribel Zapico, médico estomatólogo, relató que su padre, José Zapico, salió por el Musel, y en Leningrado conoció a su madre, de Bilbao. "Ninguno venía de familia republicana. Mi padre ya era mayor, muy estudioso y le costó mucho adaptarse", recordó su hija, emocionada. En una expedición a Cuba José Zapico trabajó con Ramón Castro, hermano de Fidel. Llegó a ser condecorado como veterano en la II Guerra Mundial.

La madre de Maribel Zapico colaboró con el propio comandante de la Revolución cubana. "Encima del piano tenía una foto de Fidel que no deja limpiar a nadie", señaló su descendiente. "Las vidas de estos niños son de novela", destacaron las tres participantes.