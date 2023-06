En 1932, el gobierno de Polonia fue pionero en contratar a matemáticos para descifrar mensajes en las ondas. Aquellos científicos sospecharon que los mensajes estaban encriptados con Enigma, que se había patentado en 1918, y acertaron. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA acogió ayer la proyección del documental "Equipo D. Los códigos olvidados: la máquina Enigma y los matemáticos que la descifraron", que narra como durante la Segunda Guerra Mundial se libró una batalla secreta para descifrar los códigos nazis emitidos por la máquina Enigma y el papel clave que tuvo un grupo de criptoanalistas republicanos, capitaneados por Faustino Antonio Camazón.

Así lo explicaron Manuel Vázquez Lapuente y Paz Jiménez Seral, profesores del departamento de matemáticas de la Universidad de Zaragoza, colaboraron en el documental, a quienes acompañó Santos González, catedrático de Álgebra de la Universidad de Oviedo, en el marco de una jornada de cátedras de ciberseguridad del Cybercamp

"El papel del equipo formado por españoles republicanos en el exilio, fue tan decisivo como desconocido; fueron auténticos héroes", indicó Paz Jiménez Seral. Alan Turing trabajó en la sede inglesa de Blechtney Park, mientras que franceses, polacos y españoles trabajaron al otro lado del Canal de la Mancha desde la resistencia francesa.

"Los criptoanalistas republicanos arriesgaron sus vidas luchando contra Hitler", señaló Manuel Vázquez Lapuente, que destacó la dura batalla secreta que libraron los criptógrafos de ambos bandos por descifrar los códigos enemigos. "Fue como una partida de ajedrez jugada en la sombra entre las mentes más brillantes de su época cuyo desenlace fue vital para la resolución del mayor conflicto bélico del siglo XX", aseguró el profesor Vázquez.

El documental arroja luz sobre la labor realizada por los matemáticos, que tras ser derrotados por Franco y enviados a campos de concentración, fueron rescatados por militares franceses para que se sumaran a un grupo de élite que junto al equipo de Turing se encargaron de descifrar el más complejo de todos inventos nazis: la máquina Enigma. La máquina de rotores fue diseñada para cifrar y descifrar mensajes. La patentó en 1918 la empresa alemana Scherbius y Ritter, cofundada por Arthur Scherbius, quien había comprado la patente de un inventor holandés. El equipo se puso a la venta en 1923 para un uso comercial, así llegó a la armada alemana.

LUNES

19.30 horas: El papel de España y de Asturias en la ampliación del Canal de Panamá

El papel de España y de Asturias en la ampliación del Canal de Panamá es el hilo conductor de la conferencia que ofrecerán el lunes a las 19.30 horas Bernardo Eduardo González, director del proyecto de la ampliación del Canal, y José Blásquiz, cónsul honorario de Panamá en Gijón. Les acompañará Laura Galguera, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM) Bernardo Eduardo González Menéndez es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Atesora una amplia experiencia en el campo de la construcción, que abarca una extensa variedad de grandes proyectos de infraestructura, tales como túneles para Ferrocarriles y autopistas; proyectos hidroeléctricos, puentes, carreteras, represas, edificios y el más importante de todos: el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.

