Miquel Barceló: "Pensé que la pintura empezaba con Giotto y eso ya era casi la decadencia"

A Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca; 1957) le compararon ayer con Pablo Picasso y él, algo avergonzado, agradeció el halago y dejó caer que quizás, para hacerle honor, debería salir corriendo a pintar a su estudio. En la historia del arte, sin duda, hay un antes y un después de Barceló. Se le espera como a una estrella de rock, aunque él se ve a sí mismo como un punki, que es lo que vivió su generación. Su aspecto, sin embargo, es casi el de un payés mallorquín, despreocupado, sin rastro de impostura y, en su caso, algo aniñado. Así apareció ayer al mediodía en Oviedo, en el Filarmónica con todas las localidades ocupadas, para charlar con el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, sobre "su vida y carrera". En su caso, admitió, "van bastante ligadas".

El encuentro de Miquel Barceló con el público asturiano era el acto estrella de la Semana del Arte Profesional de Oviedo, que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo desde hace tres años y que en esta edición patrocina LA NUEVA ESPAÑA. La charla transcurrió entre idas y venidas por sus memorias personales y creativas, saltando a sus reflexiones sobre el arte y la vida. Duró casi dos horas, que dieron forma a un diálogo inteligente y salpicado de picardía.

Miquel Barceló habló, entre tantas cosas, de cómo, con el tiempo, ha cambiado su manera de apreciar la historia del arte. "Pensé que empezaba con Giotto, con el Renacimiento, y eso ya era casi la decadencia", confesó. "Después de Chauvet la historia del arte es la de una larga decadencia", dijo. Se refería a la cueva descubierta en Ardèche, en el sur de Francia, con pinturas rupestres datadas hace más de 30.000 años, que le fascina.

No todo es mirar atrás. El artista expresó su confianza en el futuro del arte. "Cuando apareció la fotografía se dijo que la pintura iba a desaparecer, y de ahí vino su gran avance; lo mismo pasará con la inteligencia artificial", argumentó. Antes de llegar a este punto, Miquel Barceló había explicado que para él "lo mismo es la pintura que la escultura, incluso la fotografía y la serigrafía, todo es sinónimo de pintura". Lo de empeñarse en distinguir entre unas y otras es, a su manera de ver, "una disquisición teosófica".

Habló de su infancia mallorquina, cuando en la isla no había turistas y la gente se desplazaba en carro, y de una "escolaridad difícil". "Me echaron muchas veces de la escuela, sería culpa mía. Los profesores pegaban y yo tengo poco sentido de la obediencia", tuvo que admitir. La excepción fueron dos profesores, uno de literatura y otro de arte. Quizá de ahí vengan sus dos grandes pasiones, a las que se suma el buceo. Miquel Barceló ha hecho suya una frase de Juan Marsé: "Entre los grandes placeres de la vida están pintar, leer y bucear". Alfonso Palacio se la recordó y el artista reconoció que él lleva muchos años haciendo simplemente eso. Contó que "son tres actividades solitarias y ensimismadas. Te zambulles en la pintura igual que en un libro o en el agua. Te sumerges en el cuadro y es como hacer apnea".

Con nueve o diez años Miquel Barceló estaba fascinado por los dibujos de Walt Disney; de ellos dio el salto directamente a Picasso. Por cierto, comentó que "lo de la cancelación de Picasso es una estupidez. Nadie está defendiendo el maltrato, pero no hay ni un solo hecho documentado, aquellos eran tiempos muy violentos. A mí me parece más escandaloso que Picasso fuera comunista cuando ya se sabía de las muchas personas que Stalin había asesinado".

En su adolescencia le gustaban más cosas: la música electrónica, la fotografía, el cine... y escribir. Escribir le sigue gustando, "pero pintar me enganchó más, la pintura era capaz de llevarme a otro estado", reconoció, y así emprendió un camino que le ha llevado por medio mundo. Primero Nápoles, luego a París –ahora reside y trabaja entre París y Felanitx–, estuvo una temporada en Portugal con su amigo Javier Mariscal huyendo de la gente, se paseó por el Himalaya y, durante cuarenta años, estuvo viviendo en África. Viajaba en noviembre y regresaba a Europa en marzo, hasta hace diez años, cuando los islamistas se instalaron en el país y ya no pudo volver. Con una mujer maliense empezó a trabajar en la cerámica, por una cuestión práctica más que nada. "En enero empezaba un viento que venía del desierto y no se podía pintar, tenía que recoger los cuadros del fondo de un acantilado, adonde los arrastraba, y se los comían las termitas", relató. En el fondo de uno de esos acantilados conoció a una mujer que le enseñó a trabajar y modelar la arcilla a la manera local. "Empecé a modelar una pequeña calavera, al secar redujo su tamaño, le puse una nariz: era Pinocho muerto", bromeó.

Esa broma acabó dando pie, años después, a una de sus grandes obras, muy controvertida en su momento: el retablo de la capilla de Sant Pere de la Catedral de Palma de Mallorca, que salió adelante por el empeño que puso en ello el obispo Teodoro Úbeda, pese a que uno de sus canónigos veía en los peces y los seres marinos reproducidos en él, como recordaba ayer Miquel Barceló, "penes, vaginas, sangre... ¡Ese hombre vivía en una orgía permanente!".

Barceló, siempre deseoso de volver a su estudio para seguir pintando, nunca deja de tener varias obras en marcha y le gusta que alguna esté relacionada con los libros. Ahora está trabajando en "El libro de los seres imaginarios" de Borges. Tiene proyectos en medio mundo, en La Pedrera de Barcelona uno de ellos, y anda dándole vueltas a qué hacer con los cuatrocientos cuadernos llenos de apuntes en los que documenta sus viajes y anota todo lo que se le pasa por la cabeza.