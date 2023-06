"El Ayuntamiento va con diez años de retraso en cuanto a agilización de trámites"

Elena Figaredo Sanjuan nació hace 41 años en Gijón, pero desde hace ocho reside en Oviedo y se considera una carbayona más. Titulada en Derecho en Madrid y con un máster en bolsa, desde 2008 ha trabajado como tesorera e interventora en los Ayuntamientos de Grado, Lena, Noreña, Ribadesella, Piloña, Ponga, Cabranes y Cangas del Narcea. Es madre de tres hijos varones de 10, 9 y 7 años. En las pasadas elecciones municipales ocupó el número dos en la candidatura de Vox, resultando elegida concejala.

–¿Qué espera que le deparen estos próximos cuatro años?

–Tengo muchísimas ganas de poner en práctica mis conocimientos de la administración local para corregir los defectos que he visto a lo largo de mi carrera profesional.

–¿Cuándo decide dar el salto al ruedo político?

–Pues di el salto cuando un día fui a votar y me di cuenta de que no tenía a quién hacerlo. Nadie me representaba.

–¿Recuerda la fecha?

–Sí, fue en 2014. Entonces me afilié y entré en el Comité Ejecutivo Provincial. Luego tuve que dar un paso atrás porque los niños eran muy pequeños. Ahora estoy más desahogada y pude dar de nuevo un paso adelante.

–¿Le convencieron rápido para ser concejala?

–Para mí fue un honor que contasen conmigo y mis conocimientos para este cargo. Conozco los entresijos del ayuntamiento perfectamente y fue como un reconocimiento.

–¿En qué hay que mejorar Oviedo?

–Se necesita más cohesión del municipio. Los barrios están mal comunicados con el centro y eso merma la capacidad de crecimiento. Como institución, el Ayuntamiento va con diez años de retraso en cuanto a digitalización y agilización de trámites. Es cómo una enfermedad. Primero está por dentro y luego se manifiesta en la piel. Se manifiesta en el día a día de la ciudad.

–¿Se refiere a problemas como la baja ejecución presupuestaria?

–Una baja ejecución puede ser el resultado de dos causas: un mal gestor o una mala administración. En este caso me inclino por lo primero.

–¿Cómo valora el primer mandato de Canteli?

–Ha sido un "kit kat" o paréntesis. Solo cambió unos bancos en la Escandalera y puso una bandera, muy bonita, por cierto. No hay servicios nuevos, los caminos están hundidos, se hacen obras para deshacerlas al año siguiente porque son una chapuza… Tampoco hay saneamiento ni internet.

–Pero obtuvo mayoría absoluta.

–Bueno. Hay muchos movimientos políticos a nivel nacional. Hay un reajuste de posiciones ideológicas. El PP está recogiendo mucho voto de Ciudadanos.

–¿Está conforme con el resultado de Vox?

–Fue un éxito rotundo. Doblamos votos, aunque no logramos el cuarto concejal. Es fruto del trabajo del anterior grupo municipal y de la campaña. Como dice nuestra candidata Sonsoles, vamos a ser la gota china de Canteli. Trabajaremos con rigor y denunciaremos las cosas que se hacen mal y hacen falta.

–¿Qué les reclaman en la calle?

–Los vecinos piden servicios públicos básicos. No un teleférico. Oviedo es más que la calle Uría y está llena de deficiencias. Los servicios básicos son de ranking medio bajo. Una lástima para un municipio tan maravilloso.

–¿Con qué Oviedo le gustaría encontrarse en cuatro años?

–Me gustaría que pasara lo que trae nuestro programa. Gastar en servicios públicos de calidad, unir los barrios, llevar saneamiento a todos los sitios y que las gestiones fuesen eficaces y económicas para los ciudadanos.