Banda sonora para un fin de curso

La Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto celebró ayer el final del curso en el Auditorio. En la sala principal, se unieron en un solo acto los reconocimientos a los estudiantes y la muestra de su trabajo sobre el escenario. Cerca de cien alumnos recogieron sus diplomas en un evento en el que también el centro de enseñanzas musicales recibió el reconocimiento por parte de Cruz Roja por haber celebrado un concierto en el que se recaudaron fondos para Ucrania.

La presidenta de la asamblea local de la entidad humanitaria, Rosa María Corujo, entregó el diploma a la directora de la Escuela municipal de música, Gemma Losa. "Queremos agradecer vuestro esfuerzo", aseguró. Los dos coros abrieron las actuaciones musicales con la interpretación de "Cubanita", de Eva Ugalde, y "Oye" de Jim Papoulis. Oscar Allen Fraga al piano, Adonis Ríos a la percusión y Elena Muñoz dirigiendo colaboraron con la treintena de alumnos que formó la agrupación coral.

A continuación subieron al escenario de la sala principal del Auditorio los alumnos que concluyeron la formación básica II. Cuarenta y cuatro niños de siete años de edad recibieron el diploma que certifica que han concluido esos estudios en la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto, en la que se matriculado 440 alumnos este curso.

Los profesores también actuaron en esta gala final de curso. Eligieron a los "Beatles" y "When I’m sixty four" para su actuación ante los estudiantes y sus familias. Los veinte adultos que concluyeron su formación estaban citados a continuación en el escenario para recibir los diplomas que lo acreditan. Mientras se preparaba todo en el escenario para que la orquesta actuase. En su repertorio se incluyó "The hayloft", "Un barquito de cáscara de nuez", de Miliki, y "Deep in the forest" de S. Nelson. Los alumnos contaron con la colaboración de los profesores María Cruz Carlón y Luisa Sánchez (violín), Iván Moro (violoncello), Óscar Allen (contrabajo), Adonis Ríos (percusión) y con Saúl Suárez Lobo como director.

Llegó entonces la última entrega de diplomas del acto, la de los alumnos que finalizaron el último curso del ciclo preprofesional. "Algunos han hecho hoy el examen para acceder al Conservatorio", reveló Gemma Losa.

En total, fueron treinta los estudiantes que acaban esos estudios en la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto. Quedaba el final de fiesta, que llegó de la mano de la banda sinfónica, con los alumnos que acabaron la formación básica II. La agrupación musical interpretó primero el "Chalaneru", después de la "Danza del oso" para concluir con el himno de Asturias. Jesús Alberto Alonso fue el director.

Durante el acto, la directora de la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto explicó a las familias que el centro había participado a lo largo del curso en diversas actividades en Oviedo, como conciertos en El Fontán o colaboraciones con los Conservatorios de grado medio y grado superior. También acogió actividades para enseñar su labor a estudiantes de Primaria y de Secundaria.

Gemma Losa destacó la "ilusión" existente en el centro docente. También hizo un pequeño repaso a la historia de María Teresa Prieto, que desde el pasado mes de marzo da nombre a la escuela municipal de música. "Quisimos dar visibilidad a esta compositora ovetense", afirmó.