Las Campas explota tras los festejos de La Florida, en Oviedo: "Nos han invadido el barrio causando infinidad de problemas"

Los vecinos de Las Campas están que trinan con las fiestas celebradas este fin de semana en La Florida. Denuncian que los festejos han ocasionado infinidad de problemas al barrio, que se han cometido irregularidades y no piensan quedarse de brazos cruzados ante lo que consideran "un abuso y una falta de respeto de la organización de la fiesta y del Ayuntamiento de Oviedo". De hecho, el colectivo vecinal de Las Campas va a iniciar una recogida de firmas como medida de protesta y tiene previsto solicitar una reunión con la concejala delegada de Festejos, la popular Covadonga Díaz, para trasladarle ese malestar. "Estamos muy cabreados y no vamos a tolerar que esto vuelva a ocurrir", aseguran los vecinos.

Los vecinos aseguran que las fiestas de La Florida han traído consigo "suciedad, inseguridad y ruido muy por encima de lo permitido" en Las Campas. Además, según el colectivo vecinal, el montaje de los festejos ha provocado "desperfectos por el montaje de atracciones en aceras y zonas ajardinadas", unos desperfectos que tienen previsto "peritar y denunciar". Por otro lado, los vecinos denuncian que los cortes de tráfico en La Florida para las fiestas, "sin previo aviso y durante cinco días", dejaron "tirada" a la gente de Las Campas, que estuvo "condenada" a usar el autobús urbano para acceder a sus casas. Afirman además que esos cortes "casi provocan varios accidentes al estar mal señalizados".

"No estamos en contra de las fiestas populares en los barrios, aunque nosotros optamos por un modelo festivo donde sean los vecinos los que organicen y participen de la fiesta, no dejando la responsabilidad de hacerla a un promotor privado, donde solo busca la máxima rentabilidad sin tener en cuenta a los vecinos donde realiza la fiesta. Es ahí donde el Ayuntamiento tiene que velar para que se respete los derechos de todos y en este caso creemos que solo se esta velando por el interés de promotor , sin tener en cuenta a todas las personas que vivimos en el barrio de Las Campas", explican los vecinos a través de un comunicado. "Nos han invadido el barrio causando infinidad de problemas", señalan otras fuentes consultadas por este diario.

Y van más allá en sus críticas. "Si son las fiestas de la Florida que se hagan en el barrio de la Florida no en Les Campes. No lo vamos a volver a tolerar y a permitir. Si no hay espacio en la Florida para una macrofiesta como la que monto su asociación de festejos que opten por otro modelo de fiesta o que exijan al Ayuntamiento un recinto ferial donde cuente con todas las exigencias legales y con la aprobación de los vecinos, no como la esplanada, donde esta hecho en suelo urbanizable que no esta destinado para realizar actividades como esta".