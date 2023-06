"Una experiencia turística mala ya vale para que el visitante decida no repetir"

Enrique Martínez Marín es el presidente de Segittur, la sociedad estatal española dedicada a la gestión de las innovación y las tecnologías turísticas (Segittur). Natural de León, analiza los retos turísticos de Oviedo.

–¿Por qué está en Oviedo?

–Estoy en Oviedo por una muy vieja colaboración. En Fitur ya firmamos un acuerdo porque estamos construyendo una plataforma inteligente de destino y una de las reflexiones fundamentales que estamos abordando es una nueva forma de acercarse a los datos.

–¿En qué consiste el proyecto de turismo religioso en el que va a colaborar con el Ayuntamiento?

–Uno de los casos de uso es el del turismo religioso, es en este ámbito en el que hemos pedido al concejal que nos ayudara. Publicaremos una licitación que nos ayudará a llevar a desarrollar este caso de uso, para luego aterrizarlo en dos o tres ciudades. Para que todos usemos los mismos modelos de datos, la misma definición del problema. De lo que se trata es de tener un modelo de gestión común. Oviedo nos está ayudando muchísimo con este tema.

–¿Y qué bases tiene la ciudad?

–Estamos valorando la experiencia de Oviedo, porque es una ciudad donde el turismo religioso tiene un protagonismo especial, unas raíces sólidas y equipos humanos muy preparados.

–¿Cuál es el problema con los datos turísticos?

–El turismo tiene un antes, un durante y un después. El tropismo dominante durante muchos años se ha centrado en el antes (reservas, búsquedas, etc.) y hemos hablado poco del durante (cómo interaccionan turistas, empresas prestadoras de servicios turísticos, servicios públicos, ciudadanía…) y se ha prestado una mejorable atención al después, a la relación con el turista cuando vuelve a su casa. No se trata tanto de que el turista vuelva, en España ya tenemos una tasa de fidelidad muy alta, como de lograr que te recomienden como destino, que se sientan tal ligados a nosotros que tras su visita consuman productos asturianos… Y eso exige unos modelos de datos distintos. Es encontrar modelos de datos que permitan definir qué quieren los turistas, qué necesitan… Ahora no hay datos para medir la experiencia del turista en el durante, ni en el después. El común de los datos que tenemos son del antes. España no tiene ningún problema con que vengan turistas, el problema es el durante. Una experiencia turística mala ya vale para que el visitante decida no volver por allí. Los italianos han logrado que se compre seda italiana, zapatos italianos, que se coma comida italiana… Poner el énfasis en el destino se hace por buenas razones: los recursos naturales y la buena o mala gestión del destino son responsables de más de la mitad del éxito.

–¿Son un problema las opiniones en internet para las empresas turísticas?

–Hay que tener ciertas precauciones, porque el 40% del tráfico que circula son robots, o que las personas de opiniones extremas son más dadas a manifestar su parecer que las más templadas.