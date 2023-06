Iván Quesada, el pintor que se esfuerza por "hacerlo mal"

Es un pintor con una técnica depurada pero que se esfuerza por "hacerlo mal". El proyecto "Metro y medio de Arte", comisariado por Santiago Martínez, el escaparate de la Barbería Metro (calle Cervantes 12, Oviedo) donde desde hace meses exponen distintos creadores, presenta en esta ocasión un auténtico descubrimiento. Se trata de los dibujos y pasteles de Iván Quesada (Oviedo, 1975), un pintor autodidacta con mano velazqueña, maestro de la figuración, un artista que en la pandemia encontró un nuevo y original camino: el del error buscado. Sus sorprendentes obras son las de un consumado artista que, sin perder el dominio de la técnica, logra alcanzar el grado de libertad y anarquía pictórica máxima que puede tener un niño. Y eso es porque, como dice Quesada, "quiero llegar a saber hacerlo mal".

Santiago Martínez sostiene que Iván Quesada es "uno de los mejores retratistas contemporáneos" en Asturias y es "junto a Favila, Luis Azón y Hugo Fontela, un digno representante de la pintura figurativa asturiana". Aunque expuso en la galería Murillo, ya cerrada, y su obra estuvo en la Feria de Arte de Oviedo, Quesada llevaba un tiempo apartado del circuito expositivo.

Su biografía es la de un creador que descubrió el arte en la tienda de marcos que tenían sus padres en el denominado "edificio de los Alsas", en la plaza Primo de Rivera. "A base de hacer marcos y de que lo que la gente llevaba a enmarcar me entró a mí el gusanillo". Su formación es autodidacta, apenas fue dos meses a clases de dibujo con el escultor Mauro Álvarez. Luego, él mismo daría clases de pintura en Compasso. Lleva el arte dentro: "Aunque esté a otra cosa, aunque no tenga un pincel o un lápiz en la mano, yo siempre estoy dibujando y pintando con la cabeza. Aunque no lo esté haciendo físicamente, estoy viendo cosas o pensando qué puedo pintar, qué puedo hacer".

El confinamiento le dio una nueva oportunidad para centrarse en el arte. De ahí surgieron buena parte de los dibujos que se exponen en "Metro y medio de Arte". "Me metí de lleno a pintar, fue la tabla de salvación. El dibujo me dio la vida".

Y fue ahí donde trazó con toda claridad el camino artístico que ahora sigue: "¿Sabes cómo lo defino yo? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Quiero llegar a saber hacerlo mal. O sea, a hacerlo bien se aprende, pero ahora quiero hacerlo mal con conciencia y que ese error sea guapo". Además de las obras expuestas en "Metro y medio de Arte", pueden verse muchas otras creaciones de Iván Quesada en su cuenta de Instagram (@pint_arte4750). Su obra, que incluye algunas recreaciones magistrales de clásicos de la pintura, es un festival de libertad creativa, la búsqueda de la espontaneidad total. "Llegar a pintar sin técnica, pero teniendo técnica. Eso mismo. Es lo que a mí me parece más difícil".