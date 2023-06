Luis Albo anuncia que optará a la reelección al frente del Colegio de Abogados de Oviedo

El actual decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Carlos Albo, anunció ayer que va a presentarse a las elecciones del próximo día 29 de junio para tratar de seguir al frente de la institución los próximos cuatro años. La noticia la adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado sábado, cuando informó de que la Junta de Gobierno que dirige Albo llevaba varios días "ultimando" una candidatura continuista para concurrir a los comicios y que el actual decano iba a ser el cabeza de lista, una decisión que pilló con el pie cambiado al resto de candidatos –Carlos Cima, Javier Calzadilla y Antonio González-Busto– e incluso al círculo más cercano del propio decano.

No en vano, Luis Carlos Albo, había manifestado en varias ocasiones su decisión de echarse a un lado y de no concurrir a las elecciones. De hecho, el único miembro de la actual Junta de Gobierno que barajaba presentarse era Pelayo Fernández-Mijares. Hace tan sólo unas semanas era un secreto a voces que el letrado estaba tratando de conformar una lista, pero ese arranque inicial perdió fuerza después de la polémica asamblea en la que iba a votarse el cambio de estatutos de la institución, que tuvo que ser suspendida en medio de ataques y reproches contra el equipo de Albo. Fuentes del Colegio de Abogados aseguran que ese clima de tensión hizo que Fernández-Mijares se echase atrás y que el actual decano abanderase la candidatura continuista.

Albo fue elegido como decano del Colegio en abril de 2019 tras vencer a José Enrique Carrero-Blanco. Es natural de Basauri, nació en 1951, y es especialista en derecho Público, con despacho en Oviedo. Fue diputado segundo en la Junta de Gobierno que había encabezado el anterior decano y actual primer teniente de Alcalde, Nacho Cuesta.

Luis Carlos Albo no quiso hacer declaraciones ayer para no restarle protagonismo informativo al letrado Pablo Mori, que será distinguido hoy con la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía durante un acto que dará comienzo a las siete de la tarde en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. "Se trata de un día muy importante para mí. Es una distinción que me llena de felicidad y de orgullo", asegura Mori. "Estoy muy agradecido a todos mis compañeros de profesión, del primero al último, porque han sido ellos los que me han otorgado este gran honor", añade el letrado. "Esta medalla no solo es un reconocimiento, implica también una gran responsabilidad. No se puede fallar, hay que estar a la altura", añade.

Por otro lado, Pablo Mori quiere "dejar muy claro" que no va a formar parte de la candidatura de Luis Albo –con quien ya fue diputado durante este mandato– ni de ninguna otra. "Les deseo mucha suerte a todos para que hagan bien su trabajo, de verdad, pero yo no voy a formar parte de ninguna Junta de Gobierno", recalca.