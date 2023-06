"Soy partidario de no ocupar un cargo público durante más de ocho años"

Jorge García Monsalve nació en Mieres en pleno mayo del 68. Creció en La Calzada (Gijón), a donde se mudó con su padre, trabajador de Ensidesa y su madre, ama de casa. Licenciado en Derecho, en el año 2000 se casó con Carmen García, profesora de la educación pública, y se trasladó a vivir a Oviedo. Ambos tienen una hija de 19 años que actualmente está en la Universidad tratando de seguir los pasos de su madre en la docencia. García Monsalve fue abogado laboralista en Oviedo y Gijón antes de trabajar en el Principado, primero en la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, luego como letrado del ERA y en el Servicio Público de Empleo. Desde hace un lustro es funcionario de carrera en la Universidad. Se afilió al PSOE en 2003 y en 2014 se presentó a las primarias a la Alcaldía, siendo derrotado en segunda ronda por Wenceslao López, que a la postre resultó alcalde. En las últimas elecciones fue de número 5 de lista socialista encabezada por Carlos Fernández Llaneza, siendo elegido concejal.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa?

–Con mucha ilusión. Conocía a Carlos Fernández Llaneza como un compañero más, pero hace meses contacté con él, me explicó su proyecto, me gustó y decidí acompañarle en las primarias. Concibo la política como un servicio público temporal. Creo que los cargos público deben ocuparse cuatro o, como mucho, ocho años. Luego se debería volver a tu puesto de trabajo.

–¿Cuál será su tarea en el grupo municipal?

–Aún no es definitivo, pero me gustaría centrarme en temas de interior, contratación y seguridad ciudadana. Creo que puedo aportar en esas materias.

–¿Le decepcionó el resultado de las elecciones?

–En las elecciones no vi mucho cambio. El PP absorbió los cinco concejales de Cs, los votos de Somos fueron a Llamazares y nosotros prácticamente nos mantuvimos. Perdimos el octavo concejal por menos de 100 votos. Nuestra intención era ganar y aspirábamos a gobernar, pero no pudo ser. No obstante, somos el principal partido de la oposición y tenemos ideas y proyectos, además de un equipo con perfiles profesionales variados.

–¿Ha cambiado mucho el PSOE local?

–Tenemos una visión nueva en cuanto al ejercicio de la política. Llaneza tiene una visión de ciudad diferente a sus predecesores, cargada de propuestas. Apuesta por una modernización rigurosa de Oviedo con iniciativas como un corredor verde o una plaza de la Escandalera más amable.

–¿Qué urge en políticas sociales?

–Defendemos crear una concejalía de mayores, hablar con los funcionarios y establecer varias líneas para atender las carencias existentes en este área. Necesitamos reforzar los servicios públicos.

–Dice que le gustaría trabajar sobre la seguridad ciudadana.

–Sí. Es un ámbito grande con algunas problemáticas en zonas como el Antiguo. Hay muchas reivindicaciones de policías y bomberos que atender. Nos ponemos a su disposición para tratar de mejorar su situación. Oviedo es una ciudad segura, pero aún puede mejorar.

–¿Alguna prioridad inaplazable?

–Los distritos y la participación ciudadana deben estar en el centro. Hay que dar participación activa a los vecinos y reforzar en la medida de lo posible la figura de los distritos. La zona rural y los barrios son una de nuestras fijaciones.

–¿Qué proponen para La Vega?

–Tiene que ser un polo de oportunidad, tecnológico y empresarial. El tema de hacer viviendas públicas hay que estudiarlo, pues pueden hacerse fuera del recinto. Nuestra postura es clara tanto para la fábrica de armas como la Ronda Norte y en las primarias recibió el respaldo mayoritario del partido.