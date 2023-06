Santianes, cuando la belleza de lo rural se esconde tras un polígono

A Bautista Pantiga, al que todo el mundo conoce como "Tista", le escuecen los ojos cada vez que sale de su vivienda de Santianes y su mirada se estampa de frente contra las naves que conforman el polígono de Olloniego. Si lo piensa fríamente, puede llegar a entender que el parque empresarial es un motor de desarrollo económico para la zona central de Asturias. Pero claro, él barre para casa y lo único que ve es un gran muro de hormigón y tráfico, una cortina industrial que tapa desde hace más de dos décadas la "preciosidad de pueblo" en el que lleva viviendo desde que tenía dos años. Ahora tiene 58 y sigue siendo uno de los 61 habitantes que quedan en Santianes. "Respeto todas las opiniones y habrá quien esté muy contento con el polígono, pero para mí solo nos ha perjudicado. Como muchísimo, ha generado cuatro puestos de trabajo para la gente de aquí y ha estropeado la entrada a un pueblo precioso que antes solo tenía una vega delante y que tiene mucho que lucir", defiende Tista orgulloso de su casa.

"Lo que podían haber hecho en vez del polígono, por ejemplo, es una urbanización para traer gente a la zona rural, que está muy necesitada de población", insiste Tista. "Lo único bueno que nos trajo el polígono, y repito que esta es una opinión personal, es el autobús urbano. Pasa cada media hora y en unos veinte minutos estás en Oviedo". Claro, eso fue un avance para Santianes. No en vano, cuando Tista era un chaval y estudiaba en La Felguera, las cosas eran muy diferentes. "Tenía dos opciones: ir andando hasta Santolaya a coger el tren, que son unos dos kilómetros, o patear hasta Tudela Veguín a coger el Carbonero, que ya son cinco kilómetros", explica. "Es que a Mieres teníamos que ir por el Padrún y a Oviedo por la Manzaneda. Después ya vino el enlace con la autopista y el Corredor del Nalón, que la verdad es que nos valieron mucho. Ahora estamos muy cerca de todo y con muy buenas comunicaciones".

Tista llegó a Santianes cuando tenía dos años. Su padre, Carlos Pantiga, era del pueblo, pero su madre, Teresa Bendaña, vivía en Tudela Agüeria y el pequeño nació allí. "Desde que tengo recuerdos vivo en Santianes. Tengo una hermana que se llama Estrella que también vive aquí. Para mí este pueblo siempre ha sido mi casa", explica. Tista fue a la escuela que había en el edificio que hoy funciona como centro social. "Creo que antes había otra escuela, pero yo no la conocí. A mí me daba clase doña Maruja. Íbamos niños de todas las edades y seríamos por lo menos cincuenta". Cuando nació su hijo Diego, que tiene 30 años y sigue viviendo en Santianes, el número de niños ya había bajado considerablemente. "En total éramos ocho guajes de diferentes edades en el pueblo. De la mía solo había otro chaval", señala. "Nosotros íbamos al colegio a Olloniego en transporte escolar y después ya fuimos a Oviedo. De pequeños éramos pocos, pero también lo pasábamos muy bien. Estábamos todo el día sueltos, jugando por el pueblo y montados en bicicleta", añade Diego, que accede a aparecer en este reportaje a cambio de poder dejar constancia de una queja: "Pon ahí que el internet aquí va muy lento y que hay gente que lo usamos para trabajar desde casa", denuncia.

Tista lo tenía más fácil que su hijo para hacer pandilla en Santianes. "Nosotros sí que estábamos todo el día por ahí atravesados. Éramos muchos más porque en cada casa del pueblo había muchos hermanos y estaban todas habitadas. Estábamos mucho en el campo de la iglesia y también en uno de los praos que había donde hoy está el polígono. Ahí poníamos porterías de madera y jugábamos al fútbol. Después ya íbamos pasando a jugar en los equipos que estaban por aquí cerca, como el Nalón, de Olloniego, o el Comercial, de Tudela Veguín", recuerda. "De aquella no nos bañábamos en el río Nalón porque funcionaban los lavaderos y estaba completamente negro. Ahora está precioso, viene la gente a pescar", señala. Ahora solo queda un bar en Santianes, pero llegó a haber tres abiertos al mismo tiempo. "Este que tenemos ahora está muy bien. Antes era Casa Felisa, pero nosotros lo llamábamos la cafetería. Estábamos acostumbrados a los chigres de pueblo y aquí, de aquella, había reservado y hasta comedor, servicios que nunca habíamos visto y que eran más ‘pijillos’. Fue la novedad", recuerda Tista.

Buenas fiestas

Aunque otros chavales de Santianes salían los fines de semana por La Felguera o por Mieres, Tista y sus amigos solían tirar para Oviedo. "Íbamos caminando un kilómetro y medio hasta el cruce de Olloniego para coger la línea, de la Empresa Fernández. Era la época de las discotecas. De aquella parábamos en ‘Stilo’, ‘Triqui-Traque’, ‘La Real’… Por el verano también íbamos caminando a todas las fiestas de los pueblos de la zona, a las de Veguín, Anieves, Tudela, Olloniego… Íbamos hasta a las de San Esteban. Me acuerdo un año que llegamos a estar en las de Pereda, fue como hacer el Camino de Santiago", explica Tista, que precisamente fue uno de los que recuperó las fiestas de San Juan en Santianes, unos festejos con mucha fama a pesar de ser organizados por una de las parroquias menos pobladas de Oviedo. "Llegamos a hacer hasta cinco días de fiesta. Este año serán tres porque cada vez se están poniendo las cosas más difíciles. Hay mucha burocracia, te piden papeles para todo y solo encuentras trabas cada vez que quieres hacer algo. No se dan cuenta de que esto nos cuesta tiempo y dinero a los vecinos", dice. "Aunque somos pocos vecinos tenemos 450 socios. Hacemos 600 bollos para las fiestas y no queda ninguno. Viene mucha gente de pueblos de alrededor y de otros sitios. Son días de reencuentros con personas que no ves a lo largo del año o que se han ido hace tiempo. Hacemos hoguera de San Juan y el año pasado vino el ‘Grupo Tekila’. No andamos con tonterías", dice Tista, con una sonrisa.

Y es que los vecinos de Santianes siempre han destacado por unirse para conseguir cosas importantes para el pueblo. Las sextaferias siempre han sido habituales, y aunque "antes había más que ahora", los vecinos hicieron obras tan importantes como la instalación del colector, hormigonar todas las calles o instalar el alumbrado público. "De eso hará ya 40 años. Antes había bombillas y llenamos el pueblo de farolas. Tuvimos que pagar 5.000 pesetas por casa (30 euros), que de aquella era un dinero". Siempre lo hicieron todo juntos. Bueno excepto el día en el que Lino y El Pesetu, dos personas muy célebres de Santianes, se echaron todo el trabajo a la espalda. "Habíamos quedado para meter una máquina y hacer una zanja para el colector al día siguiente por la mañana y ellos se quedaron en el bar hasta por la noche. Se calentaron, en todos los sentidos, y cuando despertó la gente ya habían cavado la zanja ellos solos a pico y pala", recuerda Tista entre carcajadas. Cosas de los pueblos.