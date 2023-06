Albo se presenta otra vez a decano "porque no había nadie que siguiese con el proyecto"

El actual decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Carlos Albo, va a presentarse a las elecciones para optar a revalidar el cargo "porque no había ninguna candidatura que llevase adelante el proyecto de la Junta de Gobierno" que ha presidido durante los últimos cuatro años. En el caso de que sí hubiese habido otro candidato continuista, Albo reconoce que "hubiese respetado esa lista" y se hubiese echado a un lado.

"Es un ejercicio de responsabilidad porque en estos últimos cuatro años la Junta de Gobierno ha hecho una gran labor. Por otro lado, tenemos proyectos en vía de ejecución y otros que aún son ideas y que no han podido iniciarse por causas ajenas al devenir de un periodo que está limitado a cuatro años", dice.

Aunque Albo no quiso desvelar sus cartas hasta que presente oficialmente su candidatura –el límite es hoy a las siete de la tarde–, sí adelantó que en su lista estarán "prácticamente la mitad" de los componentes de la actual Junta de Gobierno del Colegio de Abogados.

Quien no va a estar seguro es Pelayo Fernández-Mijares, el actual secretario. Hace tan solo unas semanas Fernández-Mijares era uno de los abogados que más sonaba en las quinielas para optar al cargo de decano del Colegio, pero "un cúmulo de circunstancias" le hicieron reflexionar y finalmente ha decidido apartarse por completo de la carrera hacia el decanato.

Según confirmó ayer a este diario, no irá ni siquiera en la candidatura de Albo. "Es una decisión personal. Si no me presenté a decano, lógicamente, tampoco voy a optar a formar parte de ninguna Junta de Gobierno. Es una decisión muy meditada", explica.

Aunque el abogado asegura que no fue el único motivo que le llevó a echarse a un lado, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el clima de tensión que se generó en la asamblea en la que iba a aprobarse el cambio de estatutos de la institución, que tuvo que ser suspendida en medio de ataques y reproches contra el equipo de Albo, hizo que Pelayo Fernández-Mijares comenzase a pensar en retirarse de la pelea por el decanato. Fuentes consultadas por este diario llegaron a asegurar que las relaciones entre el actual decano y Fernández-Mijares estaban tirantes, pero el letrado lo desmiente por completo. "No hubo ninguna división entre nosotros. La relación con todos los miembros de la actual Junta de Gobierno es muy cordial. Es más, Luis Albo me informó de primera mano cuando decidió presentarse de nuevo a decano", asegura. Pelayo Fernández-Mijares lleva 12 años en puestos de responsabilidad del Colegio de Abogados de Oviedo. Estuvo en el equipo del decano Enrique Valdés Joglar, en el de Nacho Cuesta y, estos últimos cuatro años, con Luis Carlos Albo.