Los dueños de la fábrica de gas, listos para comenzar la primera fase de derribos

Ocho meses después de que el fondo europeo de inversión Ginkgo Advisor cerrara la compra de los 12.000 metros cuadrados de la fábrica de gas, en el corazón del Oviedo Antiguo, el solar y los vestigios de más de 120 años de actividad industrial están a punto de empezar a transformarse en otra cosa. Fuentes próximas a la empresa y al Ayuntamiento confirmaron que la primera fase de los trabajos de demolición y descontaminación de la fábrica está a punto de comenzar.

Si se cumplen las previsiones de Ginkgo y de Patxi Mangado, el arquitecto contratado por el fondo para diseñar la recuperación de toda la parcela, las máquinas podrían entrar a trabajar en el triángulo delimitado por las calles Azcárraga, Paraíso y Postigo en las próximas semanas, durante los meses de verano.

Esta primera parte del proyecto de transformación urbanística de la fábrica de gas no afectará, no obstante, a ninguno de los elementos con protección que se encuentran dentro del recinto. Se trata de la demolición de estructuras no catalogadas, restos dispersos y pequeñas construcciones repartidas, principalmente, por el perímetro de la factoría cuya retirada permitiría también comenzar la fase de descontaminación.

Esta parte de los trabajos es, precisamente, la que intentó llevar a cabo la anterior propietaria, Edp, ante los requerimientos que había realizado la consejería de Medio Ambiente, que alertó en su día de un alto riesgo de contaminación y de su filtrado a los suelos y las aguas subterráneas de la ciudad. En ese momento, y pese a repetidos intentos, las discrepancias de criterio entre los técnicos de la empresa y las áreas municipales involucradas no lograron resolver la situación. Ahora, señalan fuentes municipales, se ha desbloqueado la situación y se ha aplazado la exigencia de presentación del proyecto de urbanización para dar prioridad a los trabajos de descontaminación y acelerar así en los primeros pasos de transformación de la fábrica.

Los primeros trabajos de demolición cuentan ya con el visto bueno de la Consejería de Cultura y están a la espera de cerrar los últimos trámites con el Ayuntamiento de Oviedo. En ese sentido, Patxi Mangado y representantes de Ginkgo cuentan con desplazarse la próxima semana a Oviedo para tratar de resolver esos flecos. También, para finalizar también otros problemas pendientes, relativos al desvío de algunas canalizaciones que podrían verse afectadas por las obras.

Desde que se anunció la compra de la fábrica de gas por parte de Ginkgo, el proyecto ha ido creciendo en el estudio de Patxi Mangado aunque todavía no se ha presentado en su totalidad. Sí se sabe, no obstante, que el arquitecto navarro ha tomado ya decisiones relativas a algunos de los edificios más relevantes dentro del recinto. Así, hay una voluntad firme de conservar el gasómetro y de darle otro tipo de aprovechamiento, con una intervención, similar a la desarrollada en muchas ciudades europeas, en la que se mantendría el esqueleto metálico por fuera pero se cerraría el volumen para poder construir en su interior.

La nave de la Popular Ovetense, el elemento más antiguo de la fábrica de gas de Oviedo y único superviviente del recinto primitivo de la factoría, también se preservará en los planes de Patxi Mangado, como pedían varios grupos de presión vecinal.

Paso elevado

Además, tal y como adelantó este periódico, Patxi Mangado también pretende recuperar una vieja idea que figuraba ya dentro de las mejoras del Plan especial del Antiguo de Francisco Pol, consistente en ejecutar un paso elevado, por encima de la muralla medieval, que conecte la parte alta de la fábrica con la calle San Vicente. La propuesta de Mangado parece ir más allá y ha dibujado en sus primeros esquemas una prolongación de ese paso elevado que permitiría recorrer parte del recinto desde esa altura y conectaría con galerías elevadas algunos de sus elementos más destacados, como el gasómetro.