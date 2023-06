"La estación de Oviedo es un desastre, para ir a Madrid o a Grao", claman los expertos

"La estación de Oviedo requiere de un lavado de cara y de una reordenación de usos, pero no porque venga el AVE, sino porque es un desastre, tanto para ir a Madrid como a Grao". Pablo Piquero, ovetense con familia de origen naveto y vinculado al ferrocarril toda la vida, es experto en gestión de transporte de viajeros. Suele realizar informes a título personal, aunque en marzo de 2021 elaboró uno sobre las carencias y deficiencias de la terminal ovetense de la calle Uría para entregarlo a la Dirección de Estaciones de Viajeros de Adif, "pero ha caído en saco roto", lamenta. La última frase del estudio, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, resume la realidad del edificio: "Es difícil encontrar casos como este en el mundo".

Piquero no cree que la llegada de la alta velocidad vaya a provocar "ningún problema a mayores" con respecto a los que ya afectan en la estación de Oviedo. "Si hoy en día se manejan en esta estación Alvias hasta en doble composición (600 viajeros), no veo qué va a cambiar porque llegue el AVE. La capacidad de los trenes será similar y como mucho habrá más frecuencias. Va a estar igual de bien o de mal, más bien lo segundo, que ahora", destaca. Sí alerta sobre posibles consecuencias negativas para Asturias de la alta velocidad, que ya se han registrado en otras ciudades. Explica que la llegada del AVE a León, por ejemplo, " ha intensificado la emigración de leoneses a Madrid, que es uno de los efectos perversos de la alta velocidad", ya que "fagocita al nodo pequeño en favor del grande".

Para la llegada del AVE a la estación ovetense, cree que Adif tendrá al menos que reponer el escáner de los equipajes y mejorar la separación con el resto de la estación, una vez se pasa por ellos. No obstante, en su informe "Reordenación de espacios y usos de la estación de Oviedo-Uría", de marzo de 2021, detalla las numerosas deficiencias de la terminal y expone soluciones para eliminarlas. Son, básicamente, las mismas carencias que ferroviarios y sindicalistas han señalado a este periódico.

El informe comienza explicando que la estación de Oviedo, tal y como es en la actualidad, data de 1999 y es el resultado de la unificación en un mismo espacio de las estaciones preexistentes de Renfe (líneas Gijón-León y Oviedo-Trubia) y de Feve (Oviedo-Santander y Oviedo-Ferrol). En la zona oeste de la antigua estación de Renfe se construyó la playa de vías y la terminal de Feve, cubriéndose todo el espacio ferroviario con una losa.

Las antiguas estaciones de ancho métrico de Económicos (Oviedo-Santander) y del Vasco (Oviedo-Ferrol), talleres de Feve (Santo Domingo) y de Renfe (Vallobín), y toda la traza ferroviaria que encorsetaba la ciudad fueron desmanteladas en la operación "Cinturón Verde", construyéndose un nuevo acceso ferroviario de ancho métrico de 15 kilómetros desde Colloto (línea de Santander) hasta Trubia (línea de Ferrol).

"En 1999 entra en funcionamiento la estación conjunta, que en realidad son dos estaciones bajo un mismo techo, operadas de forma totalmente independiente por dos empresas, Renfe y Feve, con diferente numeración de vías, sistemas de información, megafonía, venta de billetes y hasta sistemas de iluminación de andenes y vestíbulos", detalla Piquero. "Si bien esto no supuso ningún problema al principio, e incluso se apostaba por la intramodalidad tren-tren gracias a los abonos conjuntos Renfe–Feve, la posterior implantación de tornos en 2006 y 2007 y la ‘desintegración’ de Feve en Renfe y Adif en 2013 han ido generando situaciones que no solo no aportan al ferrocarril, sino que claramente restan", alerta.

El objetivo de la sociedad "Cinturón Verde" era la simple eliminación del ferrocarril de la trama urbana, por lo que se limitó a enterrar la playa de vías bajo una losa de hormigón de varios kilómetros, "con el resultado de una terminal oscura, ventosa, con eternas humedades, desapacible y ocultada tras muros", indica Piquero. "Además, por su ubicación, la zona de aparcamiento momentáneo (Kiss+Ride) es prácticamente inexistente y el entorno se colapsa de taxis y vehículos con la llegada de cada tren de larga distancia", añade.

El experto en gestión de transporte de viajeros resalta que la pasarela prometida hace un cuarto de siglo entre las terminales de tren y autobús sigue sin ejecutarse. Revela que fue la instalación a partir de 2006 de controles de acceso lo que originó los primeros "problemas serios". Entre ellos, "el apantallamiento lateral de la vía 3, que en origen tenía andén a ambos lados"; "la instalación de unas estrechas escaleras practicables entre esta zona y la entreplanta"; y, fundamentalmente, "la instalación marginal de la zona de tornos en la entreplanta, de forma que las escaleras mecánicas de las vías 2 y 4 (ancho métrico) fueron condenadas y cerradas tras una valla, ya que quedan en el ‘lado calle’ y fuera del recinto de tornos", aunque esporádicamente se abren para el uso de los viajeros del Transcantábrico.

En 2007, Renfe instaló más controles de acceso para separar los usos de cercanías y larga distancia. Los problemas aumentaron. Sectorizó los andenes, desplazando los servicios de cercanías al extremo sur, delimitando para ello corralitos en las vías 1, 2, 4 y 5. Además, para la larga distancia se apantalló longitudinalmente buena parte del andén de la vía 2, siendo necesario completar la perimetración mediante cintas extensibles en los momentos del embarque de los trenes Alvia, explica.

Entre las consecuencias de todo ello figura que se emplea "el tercio más alejado de cada andén para atender el servicio de cercanías, que suma el 93% de los viajeros de ancho ibérico y casi dos centenares de circulaciones diarias. Esta disposición hace que las escaleras mecánicas de las vías 1 y 5 queden en la otra punta del andén y condena a los viajeros a usar básicamente las escaleras practicables", concreta. "Frente a esto, los otros dos tercios de la superficie de andén se destinan a los escasos cinco trenes de larga distancia con control de acceso (7% de los viajeros de ancho ibérico), por lo que lo que el grueso de los andenes está prácticamente sin uso a lo largo de cada jornada. Además, las vías 6 y 8 (topera lado norte) quedan fuera de la zona de tornos, por lo que solo se emplean para estacionamiento de trenes", apunta.

Más deficiencias: "Dado que solo se cuenta con el ancho del andén, la ubicación de los tornos de ancho ibérico se hace de forma un tanto forzada en dos hileras, provocando que los viajeros deban invadir la zona de proximidad del borde del andén en el caso de las vías 1 y 5". Asimismo, los viajeros de larga distancia, una vez pasan el control de acceso, se ven obligados a permanecer de pie en el andén (apenas hay algún banco disponible), "sin servicio alguno y fuera de la zona donde se encuentran, por ejemplo, los baños". Además, "la infranqueabilidad de las cintas extensibles es, cuando menos, dudosa. En caso de incidencia, o bien de deja a los viajeros en el vestíbulo, que tampoco cuenta con una zona de espera digna de tal nombre, o se quedan en las referidas condiciones en el andén", relata.

Pese a que, desde el 1 de enero de 2013, ya no hay dos operadoras, sino una, Renfe, y un administrador de la infraestructura, Adif, en la actualidad la estación de Oviedo sigue contando con "dos sistemas de megafonía diferentes, dos sistemas de tornos similares pero no interoperables, dos máquinas de autoventa, dos sistemas de información al viajero, duplicidades en los servicios de venta e información al viajero, duplicidades en la numeración de las vías e imposibilidad de intramodalidad". Existen también "deficiencias en las salas de espera de los viajeros, calidad y cantidad de servicios, falta de consignas, mal reparto de los espacios existentes, conservación deficiente de las instalaciones (oscuridad, corrientes, humedades, etcétera)", y "ni siquiera los planos de evacuación de la terminal están unificados, como si para una emergencia tuviera importancia quién gestiona cada sector de estación", critica.

Pero Piquero también expone las posibles soluciones. "La estación de ferrocarril de Oviedo debe de ser entendida como una única terminal ferroviaria, independientemente de los operadores, de los anchos de vía o de cualquier otra cuestión". Propone asimismo ordenar los espacios: "Debe definirse la terminal de forma similar a la de una instalación aeroportuaria, para que haya un ‘lado calle’ y un ‘lado rail’, sin laberintos ni recorridos que solo perjudican a la explotación ferroviaria". Añade que para los circuitos urbanos de movilidad existen "rutas alternativas suficientes que no requieren del paso por el interior de la estación".

Pablo Piquero, que incluye en el estudio croquis y planos explicativos con las soluciones que propone, llama a centrarse en la clientela: "La orientación a la producción sigue siendo la que rige los procederes del ferrocarril, por ejemplo, en la forma en la que se numeran las vías, que en el caso de la estación de Oviedo están duplicadas. Así que hay que proceder a la "renumeración de vías con criterios comerciales" y a la "reordenación de los espacios de la estación".