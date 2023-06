El espíritu rebelde de Haim Álvarez resonó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, durante la presentación de su nuevo disco "Por un puñado de versos", que lleva el sello del compositor y guitarrista Alfredo Morán, y la letras de los poetas Esther García, David Fueyo, Aurelio González Ovies y Antonio Ballesteros. Bajo la producción musical de Fernando Malva, de Estudios La Nozal y los arreglos de Alfredo Morán, los versos se acoplan al son de una música que bebe sus acordes del folk, el reggae o el jazz.

"Lo que hago con los sonidos es crear ambiente, y sumergirme en ellos", señaló Haim Álvarez, maestro de primaria, que aprendió a amar la música de la mano de su padre, que toca la guitarra. "De pequeño me ponía a Vivaldi y música clásica. A los tres años empecé a estudiar violín, aunque no me gustaba mucho", señaló. Más adelante lo intentó con el piano y tampoco cuajó. "Sin duda me siento realmente cómodo con la guitarra", aseguró.

"Para mi es más fácil componer que arreglar; este trabajo lo he hecho con un gran respeto y me encanta el resultado", señaló Alfredo Morán, formado en el Conservatorio de Música de Oviedo, en el Taller de Músicos de Madrid, y en la Berklee de Boston. "Estoy convencido de que Haim Álvarez tiene una gran carrera por delante y va a dar mucho que hablar", señaló Morán, orgulloso del que fue alumno de guitarra, ante el público entre el que se encontraba el poeta Fernando Beltrán, que no quiso perderse el recital. Álvarez también tuvo palabras de agradecimiento para el artista Mario Casanovas, al que conoció en la Universidad. "Me ayudó a sacar mi yo artístico", recalcó.

"Este álbum es algo diferente, no se suele escuchar este tipo de música hecha con tan buen gusto y delicadeza", indicó la poeta Esther García, que también declamó algunos de sus versos. David Fueyo destacó la presencia de la poesía en todo el trabajo, "lo que le da un carácter muy especial", concluyó. Aurelio González Ovies, que ayer no pudo estar presente en el Club, como hubiera sido su deseo, fue la llave que abrió a Haim Álvarez la puerta al universo de la literatura asturiana. Antonio Ballesteros es madrileño pero está muy vinculado a Asturias. "El resultado ha sido tan bueno que habrá que hacer más cosas", remarcó Álvarez.