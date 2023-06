"La melodía del plan de La Vega nos suena bien, pero no cuadran los números"

A Juan Álvarez Areces el interés por la política le viene en los genes. Su padre, también llamado Juan (fallecido en 2013), fue concejal socialista durante el segundo mandato de Antonio Masip (1987-1991), impulsando obras como el paseo de La Florida. Junto al exalcalde ovetense fundó en su día Unidad Regionalista. Su madre, Emilia Areces, es titulada en Filosofía y Letras. A sus 47 años, Álvarez está prejubilado de Hunosa. Estudió Ingeniería de Minas, como su padre, y trabajó en la empresa pública desde 2004 hasta alcanzar el retiro en 2020. Está casado con la historiadora del arte María Jesús Álvarez y tiene dos hijas, María y Lucía, de 10 y 5 años. Se define como "progre", formó parte de la plataforma "Salvemos La Vega" y concurrió como independiente en la lista del PSOE local. El sábado tomará posesión de su acta de concejal.

–En días será concejal como su padre.

–Sí, llego al ayuntamiento con todo el ánimo del mundo, aunque esperábamos otro resultado. Teníamos la ilusión por gobernar, pero no pudo ser.

–¿Tiene ya tareas encomendadas?

–Me centraré en temas de urbanismo, infraestructuras y sostenibilidad. Daremos un valor prioritario a nuestro modelo de ciudad, aunque los grandes proyectos los trabajaré codo con codo con nuestro portavoz, Carlos Llaneza. Tenemos una gran oportunidad de transformación a través del Cristo, La Vega y el Naranco.

–¿Cuál es su postura sobre La Vega?

–Siempre tuvimos una posición clara. En campaña apostamos por un pacto por La Vega. En aspectos fundamentales, en la melodía, estamos de acuerdo. La fábrica tiene que ser un polo de actividad, promoción del empleo, protección del patrimonio y usos culturales. Lo que no nos casa son los números.

–Prefieren menos viviendas.

–El uso de viviendas es importante, pero hace falta un plan riguroso. Una cosa es hacer pisos y otra hablar de 100.000 metros cuadrados, el equivalente a 14 torres como las de Montenuño.

–¿Por dónde va el futuro de los terrenos del viejo HUCA?

–Es otro ámbito de oportunidad, bastante bien enfocado. Respaldamos el desarrollo universitario, junto a la edificabilidad y dinamización del barrio.

–Siguen una línea muy ecologista.

–Apostamos por una ciudad amable, volcada a los cambios de la estructura económica, energética y el cambio climático. Defendemos la creación de un corredor verde, fácil de ejecutar y estamos dispuestos a trabajar con el gobierno en esta línea.

–¿Cómo valora la gestión urbanística de estos cuatro años de Canteli?

–La valoración es bastante mala. Se destruyó todo lo bueno del mandato anterior. El Bulevar de Santullano era una oportunidad y se tumbó por prejuicios ideológicos. Se perseveró en un modelo desfasado.

–¿No le gustan las obras de la entrada de la "Y"?

–Quizás esté bien ornamentalmente. Pero si queremos que la Vega sea un lugar de atracción con esta apuesta no se calmará el tráfico.

–¿Como lee el resultado electoral?

–Me gusta mucho analizar las votaciones. El bloque de la derecha pasó del 55 al 56% y el de la izquierda del 45 al 44%. En Oviedo hay unos bloques muy rígidos, que suelen cambiar ligeramente por la tendencia nacional. Es lamentable que no se vote según lo que se haga en la ciudad. No se mueve nada independientemente de lo que se haga. Oviedo no es una ciudad viva.

–¿Se ven pactando con el gobierno?

–Ojalá sea posible. Pocas ciudades tienen medio millón de metros cuadrados para su transformación como Oviedo. Decía Canteli que Oviedo tenía que ser la Madrid del Norte. Pues no. Oviedo tiene que ser la ciudad que es, con todo su potencial y sin trasladar el modelo de Madrid, con todas sus cosas malas.