Pablo Mori defiende la "honestidad" en la abogacía tras recibir la medalla al Mérito

"Os lo agradeceré eternamente a todos los compañeros". Esas fueron las primeras palabras del letrado ovetense Pablo Mori tras recibir la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía, una condecoración que se le impuso ayer en el Colegio de Abogados de Oviedo por los méritos contraídos a lo largo de sus 36 años de carrera en favor del gremio y de sus colegas de profesión. La medalla se le concede a Pablo Mori por decisión del Pleno del Consejo General de la Abogacía tras haber sido propuesto por la Junta de Gobierno del Colegio ovetense. "No voy a decir que no me lo merezco porque me hace tanta ilusión y estoy tan feliz que no puedo ni imaginarme que fuese otro compañero el que estuviese aquí en vez de estar yo. Lo siento, soy humano", dijo Mori en tono de humor antes de meterse de lleno en su discurso.

Ese discurso se centró fundamentalmente en un concepto: la honestidad. "Creo de verdad que mi principal mérito sois vosotros, mis compañeros. En estos años conseguí vuestra amistad, vuestro cariño y vuestra confianza por la concepción que tengo de la abogacía, que se basa en la honestidad. La abogacía no es un instrumento, es un concepto, una idea y un ente al que hay que servir, rendir pleitesía y dignificar con cada uno de nuestros actos", defendió el homenajeado, que echó mano de una frase de Séneca para continuar. "Lo que las leyes no prohiben puede prohibirlo la honestidad", dijo. "¿Qué son las leyes si no están preñadas de honestidad? Pues son solo papel, y solo con papel no se hace abogacía", afirmó. Después compartió con los presentes un consejo que siempre les da a los abogados jóvenes. "Nunca dejéis de defender a un cliente con todas las fuerzas, pero intentad no ganar los pleitos en base a errores de vuestros compañeros porque el compañerismo es honestidad". Mori también tuvo palabras para su familia. "Marta, Patricia, Pablo, entiendo lo difícil que es tener a una persona en casa con una amante que se llama abogacía, así que gracias por entenderme", les dijo con cariño. "Esta medalla sirve para que los jóvenes vean qué puede conseguirse con una idea limpia de la abogacía y para hacerme a mí seguir esforzándome aún más por esta profesión", afirmó para despedirse. Al acto de ayer acudieron representantes de todos los estamentos de la Justicia asturiana, de las fuerzas del orden y de la sociedad ovetense. El primero en glosar la figura del homenajeado fue el actual decano del Colegio de Abogados, Luis Carlos Albo, que ya estuvo en la Junta de Gobierno con Mori cuando Nacho Cuesta era decano y otros tres durante su mandato, hasta que el condecorado decidió presentar la baja. "Me siento un privilegiado, me honras con tu amistad", le dijo a Mori, a quien destacó por ser "un convencido de la cultura del acuerdo". El teniente de Alcalde del Ayuntamiento también se puso la toga y subió al estrado para hablar sobre su amigo "Pablín el guapo". De él destacó "el valor de su palabra" y su entrega al resto de compañeros. "Cuando sellas un acuerdo con Pablo Mori no es necesario plasmarlo por escrito ni hay posibilidad de que se tuerza", concluyó Cuesta. La encargada de presidir el acto y de entregarle la medalla a Mori fue la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que aprovechó para hablar sobre el retraso que acumula el Colegio de Abogados de Oviedo en cuanto a la adaptación de sus estatutos. "Tengo el absoluto convencimiento de que los compañeros de Oviedo van a ponerse de acuerdo y va a solucionarse cuanto antes", explicó.