La OTAN deja fuera a Santa Bárbara de una reunión sobre el sector de la defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se levantó ayer en armas y plantará a la OTAN por no haber invitado a la potente industria de este sector a una reunión en la que sí que estarán compañías de Francia, Alemania, Portugal o Italia. En la lista no figura ninguna de las asturianas, ni siquiera el buque insignia del sector de la industria de defensa regional, Santa Bárbara Sistemas, asentada en el valle cañonero de Trubia. Tampoco, según la lista que han publicado varios medios extranjeros, su matriz, General Dynamics.

La polémica reunión tendrá lugar hoy jueves, está organizada por la OTAN –tendrá lugar antes del inicio del encuentro entre ministros de Defensa de la Alianza Atlántica– y a ella están invitadas 25 compañías. Ninguna con sede en España. Fuentes del ministerio consideran que el proceso llevado a cabo por el equipo del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, es «poco transparente» y «poco inclusivo».

El Gobierno de España considera que este primer encuentro con el sector supone «un mal punto de partida» porque solo estarán presentes en el cuartel general empresas de 18 países de los 31 aliados y se desconoce los criterios seguidos por el secretario general en el proceso de selección. «Hemos invitado a pequeños, medianos y grandes productores de defensa de toda la Alianza a un acto informal. Esto permitirá a los ministros de defensa debatir directamente con la industria la mejor manera de aumentar la producción, asegurar nuestras cadenas de suministro y eliminar las barreras a la cooperación», explicó Stoltenberg.

La OTAN se defiende diciendo que es un «acto informal con productores de toda la Alianza»

Sobre la ausencia de las empresas españolas el dirigente aliado se limitó a señalar que hay «varios aliados» que no estarán presentes en la reunión y que el motivo es que se trata de un encuentro con un grupo «seleccionado relativamente pequeño». España no es el único país cuya industria se ha quedado fuera. En la misma situación está por ejemplo Holanda y hay más aliados incómodos con la forma en la que se ha gestado este primer encuentro.

Aun así, el noruego ha recordado que la OTAN ya cuenta con otros foros y ámbitos de cooperación con la industria que los ministros examinarán en la ministerial un nuevo plan de acción para la producción de defensa que confía aprueben los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza en la Cumbre de Vilnius (Lituania), el 11 y 12 de julio. «Su objetivo es resolver rápidamente la escasez de existencias partiendo de la base de 1.000 millones de dólares en compras conjuntas solo para munición de 155 milímetros que ya están en marcha este año», precisó.

La no inclusión de ninguna empresa de un país del tamaño y peso de España ha suscitado un gran malestar en el Gobierno que espera cumplir con el objetivo de destinar el 2% del PIB a gasto en defensa para 2029. Que España pase en un año de anfitriona de una cumbre histórica de la OTAN a potencia marginada en los proyectos de incentivación industrial de la Alianza Atlántica ha sentado muy mal en el Ministerio de Defensa, donde no se oculta ni un ápice del disgusto que Robles y su staff llevan días exteriorizando con paulatina ausencia de disimulo. «España ha vetado ese plan industrial por no incluir empresas españolas y hasta que no haya empresas españolas no vamos a levantar el veto», ratifican portavoces de ese departamento.

Hasta Madrid ha llegado la impresión, transmitida desde las terminales de Defensa en Bruselas, de que es el equipo de Stoltenberg más que del propio secretario general el autor del agravio. Pero eso no aminora el enfado. Preguntados sobre si desde la cúpula de la Alianza se ha trabado contacto este miércoles con Madrid, las referidas fuentes no muestran ni un solo gesto de distensión que relatar antes de la cita de este jueves. La ministra Robles sí estará en todo caso en la reunión del grupo de contacto para Ucrania prevista para este jueves y a la primera sesión de trabajo de los ministros aliados por la tarde. La cita servirá para preparar la cumbre de Vilnius.

La noticia de la organización del encuentro informal este jueves de Stoltenberg ha cogido por sorpresa a un sector español de 13.000 millones de euros de facturación, que hace solo un mes había incrementado la presencia y el interés exterior por su principal muestra, Feindef, feria Internacional que ha llegado a su III edición en Madrid, con una importante participación de la industria asturiana.

Pero la discreción habitual reina en el sector. Guarda prudente silencio el presidente de la Fundación Feindef, Julian García Vargas, exministro socialista de Defensa. Y se abstiene de momento de hacer comentarios TEDAE, la agrupación de las firmas de tecnología de seguridad y defensa, uno de los principales foros de innovación electrónica e informática del país. Tampoco las compañías asentadas en Asturias hicieron comentarios. En Asturias la industria ligada con el armamento factura ya 140 millones de euros y da empleo, de forma directa, a más de medio millar de personas.