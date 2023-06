"El periodismo deportivo se ha convertido en un show, todo es polémica"

El periodista deportivo y presentador Jesús Álvarez Cervantes recibió ayer el premio «Paul Harris Fellow» del Rotary Club de Oviedo, una sociedad que trabaja en busca de la paz y de mejorar las condiciones sociales. En las siguientes líneas reflexiona sobre el galardón y el estado de salud actual del periodismo.

–¿Qué significa para usted haber recibido el premio «Paul Harris»?

–Lo acojo con ilusión, con orgullo, es un privilegio para mí. Por mi apellido mucha gente piensa que soy asturiano. No lo soy, no he tenido esa suerte, soy de Madrid, que tampoco está mal. Tampoco me hubiera importado nada ser asturiano.

–¿Cómo valora estos 47 años de carrera en el periodismo?

–Echando la vista atrás, la verdad es que se me ha pasado muy rápido. Cuando estás en la vorágine y cuando estás haciendo tu cometido no eres consciente de todo lo que estás haciendo. Pero cuando te toca parar o cuando te dicen que ya has cumplido con tu objetivo, pues te das cuenta de todo lo que has hecho.

–Dijo que no quería jubilarse.

–Sí. Siempre he dicho que los periodistas no tendemos descanso, no nos jubilamos nunca, uno es periodista las 24 horas del día. Es como los médicos que no saben cuándo se va a poner alguien enfermo, también son un poco de esta estirpe, los periodistas no sabemos cuándo va a saltar la noticia y tenemos que estar preparados y en alerta.

–¿Cuál es el evento deportivo que más le ha marcado?

–Estos años he tenido la fortuna de ver a Nadal ganar Roland Garros, de ver ganar a la selección de Baloncesto; pero si tuviera que elegir uno me quedaría con el triunfo de la selección española de fútbol en el Soccer City de Johannesburgo en 2010. El fútbol es nuestro deporte rey y siempre habíamos tenido el infortunio de caer en los cuartos de final, el «jugamos como nunca, perdimos como siempre». Y, de repente, en cuatro años ganamos tres títulos importantes dos Eurocopas y el Mundial.

–Compartió plató con la reina Letizia.

–Claro, ahora coincidido con ella en actos oficiales y si no me oye mucho la gente me acerco y le digo, «hola Leti», no me sale decirle majestad, porque es que mi relación con ella ha sido profesional. Como compañera era muy buena, era una excelente profesional, tenía mucho carácter que es importante para el periodismo. Al principio, cuando llegaba el bloque de Deportes me preguntaba que cómo me daba paso, pero a la cuarta o quinta vez me dijo que ya no hacía falta, que ya lo había pillado.

–También tiene una gran amistad con otro asturiano, con José_María García.

–Sí, iba a venir al premio, pero no ha podido. García ha sido una referencia en el periodismo, todo el mundo en algún momento determinado de su vida lo ha escuchado. Le conozco de hace muchísimos años, siempre le saludo diciéndole «saludos cordiales». Él es muy particular, no tiene pelos en la lengua, no es una persona que sea políticamente correcta por decirlo así, pero después de todo lo que ha hecho, si a su edad no puedes decir lo que quieras o opinar lo que te dé la gana, es que hay algo que has hecho mal en tu vida.

–Sorprende que su suegro (el empresario Emiliano Revilla) fue secuestrado por ETA.

–Sí, fue en el año 1988. Creo que fue el tercer secuestro más largo en la historia de nuestro país, fue una etapa que me tocó vivir. Fueron 249 días de sufrimiento para toda la familia. Él terminó su secuestro y cambió el chip inmediatamente y se dedicó ya a otra cosa, dejó de pensar en aquello y se dedicó a lo suyo que en aquel entonces era el negocio inmobiliario. Ahora no tiene ningún problema con aquello, a cada uno que le pregunta le cuenta el secuestro con pelos y señales.

–¿Cómo ve el estado del periodismo deportivo actual?

–Está un poco convulso. Se ha convertido un poco en un pequeño show. Soy de la vieja escuela en la que contábamos cosas que habían sucedido en el deporte, pero ahora todo es discusión y polémica, es algo con lo que no me siento identificado, no digo que esté mal, de hecho lo sigue mucha gente, tiene su público, pero no es mi estilo ni mi forma de ver el periodismo, se habla muy a la ligera.

–¿Y al Real Oviedo?

–He visto que ninguno de los equipos asturianos ha tenido una buena campaña, el Oviedo es el que más cerca ha quedado de los puestos de arriba. Lo que me gustaría es que Asturias volviera a tener representación en la máxima categoría del fútbol profesional, es una comunidad que se lo merece. Tienen que seguir luchando.