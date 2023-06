La vida de Daniel Tarrio Aladro dará un importante giro a partir de la próxima semana. Este ovetense nacido hace 40 años, casado y padre de dos hijos dejará temporalmente aparcada su profesión y gran vocación, la música, para tomar las riendas de la concejalía delegada de Parques y Jardines, Limpieza y Zona Rural. Profesor de oboe en el Conservatorio de Música de Oviedo desde 2010, Tarrio pasó previamente por los conservatorios de Salamanca y La Coruña. Cuenta con una extensa formación musical y es presidente fundador de la asociación cultural «Ponentes e Intérpretes Musicales» que organiza los cursos nacionales de música de verano de Soto del Barco. Afiliado al PP desde hace muchos años, hace unos meses aceptó la invitación de Alfredo Canteli para formar parte de su candidatura municipal.

–¿Cómo decidió saltar a la política municipal?

–El Alcalde me propuso ir en la candidatura. Me llevé una gran sorpresa y a la vez una alegría tremenda, porque siempre me interesó la gestión y creo que puedo ser útil para Oviedo.

–¿Qué sensaciones tiene de cara a la toma de posesión?

–Tengo muchas ganas de comenzar a trabajar, contribuir y sumar en la transformación de Oviedo. Dar continuidad a estos últimos cuatro años de avances. Esta es la ciudad en la que nací y la que vivo. Tengo un gran compromiso con Oviedo y los ovetenses.

–¿Por qué un músico al frente de limpieza?

–Es cierto que soy un músico de profesión, reconocido en Oviedo por multitud de proyectos, pero creo que ambas disciplinas tienen un alto nivel de exigencia y Canteli vio algo en mí que le gustó para llevar estas áreas. La responsabilidad de mantener el listón de la ciudad en este aspecto es alta, pero me veo preparado.

–¿Cuál es el papel de su concejalía delegada?

–Estaré a disposición del concejal de gobierno José Ramón Pando. Trabajaré estrechamente y cordialmente con él. Tiene bagaje político y atenderé los consejos que me dé.

–¿Tiene ya claras las prioridades para sus áreas?

–Primero toca aterrizar, reunirse con el servicio y analizar los recursos disponibles. Yo como ciudadano tengo propuestas en mente, pero toca analizar su viabilidad. De todos modos, lo primero será garantizar que Oviedo siga siendo la ciudad más limpia de España en el centro y en sus barrios, así como en la zona rural. Que los que nos visitan disfruten y se asombren del esplendor y limpieza de nuestras vías públicas.

–¿En qué se basa para decir que Oviedo está a la cabeza de España en limpieza?

–Tenemos una puntuación de 86 puntos sobre 100, que nos mantiene en cabeza, como se ve en los premios que llevamos recibiendo desde 1994. Acumulamos diez escobas de platino y tenemos una mención especial por nuestro compromiso en la excelencia. La frecuencia de barrido y baldeo, así como las máquinas fregadoras, son determinantes en estos datos.

–¿Y a nivel de recogida de residuos?

–Una de las metas es alcanzar el objetivo de reciclar el 55% de los residuos para 2025. Las metas de la agenda 2030 son un reto que debemos alcanzar.

–¿Cómo vivió la campaña?

–Fue muy intensa. Trabajamos muchísimo de la mano del Alcalde. La gente ve en el proyecto de Alfredo Canteli el futuro de Oviedo. Los resultados están ahí, la mayoría absoluta sentencia el modelo de gestión que quieren los ovetenses. Serio, trabajador, honrado, alejado de la mediocridad política, que luche por los intereses de Oviedo y los ovetenses. En definitiva, la sensatez de Canteli y su equipo.

–¿Seguirá vinculado a la música?

–Uno no deja de ser lo que era. Soy músico de profesión y siempre seré músico. Mi prioridad será 100% la concejalía, pero seguiré en activo como músico melómano. Es lo que estudié y lo que soy. Aunque siempre tuve también vocación de servicio público y emprendimiento.

–¿Ve posible alcanzar pactos con la oposición?

–La base de una buena gestión municipal es el diálogo con todo el mundo, tanto del gobierno como de la oposición. Es la base que el Alcalde nos está transmitiendo a todo el equipo, compacto y de gente profesional.