Antonio Suárez, cien obras para un centenario

Una retrospectiva completa de la trayectoria artística de Antonio Suárez, con piezas señeras del conjunto de su producción, que refleja también su estrecha y fecunda relación con su marchante, galerista y amigo Fernando Fernán-Gómez. Esta es la propuesta de "Los 100 de Antonio Suárez", exposición monográfica impulsada por el compuesta por un centenar de obras del artista gijonés, inaugura ayer en la sala Sabadell Herrero de Oviedo, donde permanecerá hasta el próximo 31 de agosto.

La muestra, comisariada por Luis Feás, fue presentada ayer por la directora de la Red comercial Noroeste de Banco Sabadell, Carmen Vilabrille, por la consejera de Cultura del Principado, Berta Piñán, y por el coleccionista Fernando Fernán-Gómez (hijo del mítico actor, escritor y director del mismo nombre y de la cantante y actriz María Dolores Pradera), en un acto en el que también participó el director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León Gasalla.

"He ido reuniendo obra de Antonio desde hace muchísimos años", reveló Fernán-Gómez, "hemos sido grandes amigos, hemos hecho muchas cosas juntos, le he organizado exposiciones aquí, y en México, y en Estados Unidos. Era una persona entrañable, maravillosa, de la gente que yo más he podido querer. Creo que esta exposición es el homenaje que le debía".

Fernán-Gómez, que tiene una imponente colección con obras del grupo "El Paso", del que Suárez fue cofundador, y Luis Feás han seleccionado de entre sus fondos cien obras para trazar una retrospectiva completa de la trayectoria del artista gijonés desde sus inicios en la pintura, en los años 40 del pasado siglo, hasta sus últimos años. "Yo quería que fuesen cien obras, por los cien años. Tengo algunas más de Antonio, pero no son tan significativas", destacó Fernán-Gómez. Feás, por su parte, reveló uno de los secretos de la muestra: en realidad hay 102 obras, porque en dos de los lienzos, que Suárez realizó en momentos de apreturas económicas, el artista reutilizó dos lienzos.

En ese recorrido completo a la producción del artista, en la muestra se pueden ver singularidades como un autorretrato pintado en 1949, o sus primeras obras abstractas. También diversas obras figurativas, previas a la fundación de "El Paso", y que Berta Piñán reconoció que le gustan especialmente: "Me encanta esa primera obra de Suárez previa a la abstracción, que tiene muchísimo que ver con Asturias".

Carmen Vilabrille, por su parte, destacó la fecunda relación entre Sabadell Herrero y el Principado, que ha propiciado, con esta, 68 exposiciones conjuntas en los últimos 20 años.