Llamazares anuncia que IU se abstendrá mañana en el Pleno de investidura: "No venimos a polarizar"

Mientras ayer al mediodía en el Ayuntamiento de Oviedo el Alcalde Canteli salía con los discursos que pronunciará mañana bajo el brazo, listo para trabajarlos en casa, y los concejales ensayaban el protocolo en el salón de Plenos, el protavoz de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, rebajó la poca intriga que puede tener la sesión de investidura de este sabádo, a partir de las cinco de la tarde, con el anuncio de que su formación se abstendrá.

Llamazares lanzó ayer un comunicado para fijar una posición política que ha defendido durante toda la campaña, a favor de diálogo y la negociación y contra los conflictos y los enfrentamientos sistemáticos. "No venimos a polarizar ni a empezar con un ‘No’ porque no aspiramos a liderar la oposición sino una alternativa. Adoptamos el acuerdo como método de cambio", afirmó el exsecretario nacional de Izquierda Unida.

Su coalición se abstendrá mañana, según adelantó, en el Pleno de investidura y no presentará candidato a la alcaldía. Para Gaspar Llamazares, la sesión del sábado "no puede ser un sucedáneo de la campaña electoral, polarizando de nuevo a las fuerzas políticas". "Creemos que los ciudadanos y las ciudadanas de Oviedo aspiran a que los partidos presentes defiendan sus programas y, por otra parte, lleguen a amplios acuerdos en materias fundamentales para la vida de la ciudad", razonó. Todo ello le lleva a plantear un inicio de mandato en clave de concordia: "No empezamos con un no. Ofrecemos la mano tendida y una propuesta de método que se resumen el acuerdo como estrategia para el cambio".

Aunque Llamazares rebajó el poco suspense que puede tener la sesión, a la que Canteli se presenta con la mayoría absoluta que le dan sus 14 concejales, el resto de grupos todavía no ha definido su posicionamiento.

Fuentes del PSOE indicaron ayer que el equipo liderado por Carlos Llaneza todavía no había tomado una decisión y que mantendrá hoy una reunión interna en la que decidirán su estrategia de mañana. Por otra parte, el grupo Vox, con Sonsoles Peralta al frente, tampoco aclaró si presentará candidata el sábado por la tarde.

La dinámica de la sesión de investidura incluirá, en una primera ronda, la intervención de cada uno de los portavoces de los grupos, empezando por Izquierda Unida y siguiendo por Vox, PSOE y PP. Tras la primera intervención de Alfredo Canteli, que será el último en hablar, después de haber escuchado a los nuevos portavoces de esta corporación, se procederá a la votación. Una vez designado el nuevo alcalde, Canteli, que salvo catástrofe volverá a tomar el bastón de mando, pronunciará su segundo discurso. En esta ocasión será el de presentación del mandato y se espera que plantee las líneas maestras de sus planes y estrategias para desarrollar en Oviedo a lo largo de los próximos cuatro años.