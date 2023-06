A prisión el hostelero que torturó a sus vecinos con la música en Oviedo

La magistrada María Elena González, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, ha dado un plazo de diez días a Luis Vázquez Almonte –el hostelero de la calle Jesús, en Oviedo, condenado por torturar a sus vecinos con la música hasta que algunos tuvieron que recibir tratamiento por diversas enfermedades– para que ingrese voluntariamente en la cárcel y cumpla la sentencia de dos años y nueve meses que le impuso. En caso contrario, será llevado a prisión por las fuerzas de seguridad. Se trata de la primera vez en Asturias que un hostelero termina encerrado por ruidos. El condenado deberá pagar indemnizaciones por importe de 26.000 euros a los cuatro vecinos afectados, cuyos intereses defendieron los letrados José Manuel Fernández González y Astor Prendes.

El avilesino de origen dominicano Luis Vázquez regentó el pub del número 18 de la calle Jesús de Oviedo entre 2017 y 2020. Se dedicó durante meses a poner la música sin ninguna limitación hasta altas horas de la madrugada, haciendo caso omiso de las reiteradas órdenes del Ayuntamiento para que dejase de hacerlo, incluso cuando ya le habían precintado los equipos y cerrado el local. No dejó de organizar, los domingos por la noche, actuaciones de DJ, que anunciaba diciendo: «Si no eres un pringao que tiene que madrugar los lunes...». Los vecinos se encontraban a medianoche con el «cumpleaños feliz» retumbando por todo el edificio. El TSJA ratificó la condena del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, y y el Supremo acaba de rechaza su recurso: no ha lugar.