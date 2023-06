"Tenemos que apostar por el Camino de Santiago, es increíble su gran potencial"

Sonia Fidalgo nació en Cabueñes (Gijón) el 2 de julio de 1975 y pasó su infancia a caballo entre el barrio de La Arena y Turón (Mieres), siempre rodeada de sus abuelos. Tuvo su primer trabajo en Radio Nalón, y recuerda que cada día cogía el autobús a las seis de la mañana para dar el boletín de las ocho y media. Trabajó en varios medios de prensa escrita y la radio. En 2006 obtuvo una de las plazas de la Radiotelevisión del Principado (RTPA), donde se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión autonómica. Desde hace 25 años vive en Caces, y tiene una hija de 15 años. En las elecciones ocupó el número 4 en la lista del PSOE, al que lleva años afiliada. Hoy toma posesión de su cargo como edil.

–¿Por qué decidió probar con la política?

–Carlos Fernández Llaneza me lo propuso. Lo conocía porque tenemos amigos comunes y de entrevistarle en alguna ocasión. Cuando me contó su proyecto, no lo dudé.

–¿Qué papel jugará el grupo municipal?

–El de escuchar, escuchar, escuchar y hacer muchísima labor de calle. Tengo muy claro que Oviedo es la ciudad, sus barrios, pero también todos sus pueblos. La gente está deseando que la escuchen. Lo haremos y lo trasladaremos como una oposición muy dialogante. Se puede hacer muchas cosas fuera del gobierno. Haremos cosas serias desde la alegría.

–¿Tiene algún área asignada en concreto?

–Tengo muchas papeletas de estar en cultura y me apetece un montón, pero estoy abierta a todo lo que me pidan.

–¿Qué necesita Oviedo en materia de cultura?

–Conservar lo que se tiene, que es muy importante. Hay que apostar por el Camino de Santiago, me parece increíble la potencia que tiene. Quiero que la cultura sea algo que vertebre, que Oviedo sea la Capital Europea de la Cultura.

–¿Cómo se logra eso?

–No es tan complicado. Eso existe. Solo hay que estar atento y saber dónde picar y posicionarse bien. Lo que sucede en Asturias pasa en el mundo entero y en Oviedo, sin duda. Tenemos el Museo de Bellas Artes, que es una maravilla, una catedral única en el mundo, el Arqueológico o la cueva de la Lluera, también única. Además, hay grandísimos escritores, músicos increíbles y tradición de teatro y ópera. Tenemos que sumar y sumar todo ello.

–¿Le decepcionó el resultado electoral?

–Fue un toque de atención. No se hay que decepcionar. Hay que tomar nota y actuar. El resultado tiene que ser por algo y hay que trabajar para convencer.

–¿Cuál es su valoración de la gestión de Canteli?

–Hubo de todo. Unas cosas se hicieron bien y otras no. Vamos a ir marcando punto a punto lo que no estuvo bien. No se puede decir tampoco que todo se hizo mal. Hubo una pandemia y ahora toca plantear una forma nueva de hacer las cosas.

–¿Se apartará de la televisión o lo compaginará?

–El programa "Pueblos" es un pilar para mi vida. Voy a intentar seguir hasta que tenga más años que las señoras a las que entrevisto. Llevo recorridos 400 pueblos, pero hay más de 7.000.

–¿Ha pesado esta última etapa profesional para decidir probar con la política?

–Esto es increíble. Me quedo con la gente que te cuenta las cosas como si fueras de casa. Es el valor político que hay que recuperar. Esa cercanía.