Peralta: "No vamos a dar un paso atrás, porque nos mueven las convicciones"

Sonsoles Peralta, la líder de la reforzada Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, se desmarcó de la cordialidad del pleno con un alegato duro contra el Gobierno de Canteli, enmendando su primer mandato y la configuración de su lista electoral, y presentando al tiempo sus credenciales para encabezar, incluso colmar, el ala dura de la oposición municipal.

"No vamos a dar un paso atrás, porque nos mueven las convicciones", aseguró Peralta, antes de lanzar toda una batería de reproches a Canteli y su equipo: "Durante estos cuatro últimos años se ha perdido un tiempo valiosísimo, Oviedo tiene problemas a los que debe darse solución. Usted va a gestionar una mayoría bajo las siglas de un partido al que no pertenece. Ha formado un equipo con concejales tránsfugas que se agarraron a un sillón en cuanto vieron que el barco en el que viajaban se hundía, algo legítimo... Pero reconózcame que si están aquí por su valía política, profesional o personal, podrían haberlo gestionado de otra manera para no crearles un estigma que les perseguirá siempre".

Con esa acusación de transfuguismo se refería Peralta a los dos ediles de Ciudadanos que se han pasado a las filas populares en la capital: Nacho Cuesta y Lourdes García. Tirando de ese hilo, Peralta hizo una lectura particular de los resultados electorales, comparando los votos cosechados en 2019 por ambas formaciones con los que ha recabado el PP en estas elecciones, y omitiendo que Ciudadanos también concurría: "Este equipo conformado en parte con los restos de la voladura controlada de un partido en la ciudad ha cosechado el respaldo de 6.500 ovetenses menos que hace 4 años. Su candidatura ha perdido la confianza de 6.500 personas que hace cuatro años votaron al conjunto del PP y Ciudadanos".

Pese a la dureza de su alegato, Peralta pidió a Canteli que no viese "hostilidad" en sus palabras –una petición que fue recibida con risas en la sala ante la ironía implícita–, sino "una invitación a la reflexión y un aviso de que algo no va bien".

Sonsoles Peralta cerró su discurso con la promesa de pelear por su visión de la ciudad, y tendiendo la mano al PP para alcanzar acuerdos dentro de "los valores y principios" de Vox. "Vamos a dar la batalla contra cualquier política que pretenda dañar nuestra cultura o nuestra historia, la de verdad, no la que quieren inventar", subrayó Peralta, que recibió el aplauso de sus correligionarios al abandonar el atril.