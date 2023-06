Más población e industria, metas del alcalde de Ribera de Arriba

El socialista Tomás Fernández recogió ayer por la mañana el bastón de mando del Ayuntamiento de Ribera de Arriba después de haber cosechado su segunda mayoría absoluta consecutiva en los comicios de finales de mayo. Lo hizo en un pleno de investidura rápido y en el que el alcalde se planteó como retos mejorar la conectividad del concejo, generar nuevo tejido industrial y fijar población. "Esas van a ser mis obsesiones, pero sin olvidar que el Ayuntamiento es la casa de todos los vecinos y que pueden seguir viniendo porque ya saben que tienen las puertas abiertas para cualquier demanda como han podido comprobar en los últimos cuatro años", aseguró.

La candidatura liderada por Fernández fue la más votada en las elecciones de mayo tras recabar 642 votos (un 59,44%) y obtener seis concejales; frente a los 231 apoyos (el 21,38%) que recibió la lista del PP y que estaba encabezada por Pablo García, que consiguió dos ediles (el doble de los que tenía); la tercera fuerza del municipio es Convocatoria por Asturias, cuya cabeza visible es José Luis Martínez, que logra mantener el concejal que ya tenían. El que desaparece de la corporación es Ciudadanos, que no logró retener el edil que habían conseguido hace cuatro años.

Al banquillo de la oposición, el regidor le pidió "responsabilidad". Y les envió el primer mensaje: "Si quieren defender los intereses de los vecinos es necesario a modo de ejemplo apoyar los presupuestos porque son un elemento esencial para articular el funcionamiento de la administración. El no por el no por ser de otro partido político está trasnochado y se lo digo por experiencia propia, sé bien dónde estoy, cuáles son las siglas que defiendo, pero por encima estuvieron y estarán los vecinos y no les engaño, me ha ido bien, la verdad". Hizo también un llamamiento a la unidad política por encima de las siglas. "Dejémonos de políticas partidistas y de poder, esto es Ribera de Arriba y lo único por lo que se puede luchar es por el bienestar de los riberanos", resaltó. El regidor, que repite mandato, también hizo autocrítica. "Hace cuatro años desconocía la política y sus entresijos y reconozco que hice muchas cosas mal y que muchas las dejé a medio hacer, pero a pesar de ello agradezco la confianza y la empatía de la gran mayoría de los riberanos. Confeccionaré un buen equipo de Gobierno en el que depositaré toda mi confianza, para seguir haciendo brillar a Ribera de Arriba".

El pleno constituyente acabó sin sobresaltos, con los concejales tomando asiento tras jurar sus cargos y recibir los agasajos del alcalde que se hizo fotos con todos y cada uno de los ediles. Eso sí, la oposición promete dar guerra, entre otras cosas, para exigir mejorar la conexión a internet del municipio y para lograr atraer población.