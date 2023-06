"La cultura en Oviedo está en la vida cotidiana, me felicitan por la calle"

El maestro Lucas Macías se pone delante de esta coproducción del Teatro Campoamor y el Arriaga cuando lleva ya cinco años como titular de Oviedo Filarmonía, una orquesta que ya afrontó este título en 2012 con Marzo Conti en el podio.

–¿Cómo se enfrenta a este título de Jesús Guridi de 1926?

–Tuve la suerte de poder elegir encargarme de la dirección de "El caserío", un joya musical que lo reúne todo. Tiene lirismo, tiene nostalgia, números cómicos... Es una zarzuela que me está sorprendiendo, y cuanto más la conozco, más ganas tengo de volver a ella.

–¿Qué puede contar del trabajo en la dirección de escena?

–El trabajo de Pablo Viar es excelente. Está aportando mucho, de una forma muy constructiva y profesional. Llevamos trabajando mucho tiempo, hablando mucho de la obra y estamos muy contentos. Es gente que tiene claro que lo principal es la obra.

–¿Pasa lo mismo con el reparto?

–¡Claro! Mirem Urbieta, Damián del Castillo, Antonio Gandía... Es un elenco muy equilibrado y brillante. El trabajo es excelente, al servicio de la música y de la partitura, como debe ser, y con mi orquesta en el foso, una orquesta de excelencia nacional, que acompaña muy bien, respira muy bien.

–¿Qué pasa con la zarzuela? ¿Qué opina de la salud del género?

–El único teatro especializado, el Teatro de la Zarzuela, está lleno todos los días. La falta de conocimiento lleva a infravalorarla, pero es un género brillante a nivel artístico, y en lo emocional te transporta. El problema de la zarzuela viene marcado por un complejo de inferioridad que hay en España, pero si alguien viene aquí, por ejemplo, a escuchar "El caserío", no se va a ir pensando que es una zarzuela, no tiene mucho que envidiar a los títulos de ópera.

–¿Salud de la temporada en Oviedo?

–Oviedo es el otro lugar de referencia para la zarzuela, y es muy importante que lo cuidemos y lo mimemos. Hay que seguir con esta oferta y, si se puede, aumentarla. Es marca Oviedo, es lo que forma parte del prestigio de la ciudad, y creo que habría que hacer más funciones. A nivel personal, con todo el trabajo que se hace durante semanas, dos funciones me saben a poco. Por eso digo que sería ideal volver a aumentar, si se puede dar esa situación, por el público y por la rentabilidad del trabajo.

–¿Puede hacer un balance más amplio de la clásica en la ciudad como director de la OFIL?

–Oviedo es única en el mundo de la clásica, porque se nos valora mucho el trabajo. Se nos valora en la calle. A mí hay señoras que me paran y me felicitan, eso es bonito. Eso dice que es una ciudad que no puede vivir sin la cultura, que es una necesidad y que forma parte de la vida cotidiana. No hay muchos sitios en España donde sienta eso, y me gusta.

–¿Crecimiento?

–Me gustaría que la temporada lírica siga en una progresión de crecimiento. El camino de Oviedo es ese, hay que apoyarlo y ser conscientes de que no nos podemos confiar, de que hay que salir de la zona de confort y ampliar.

–¿Mensaje para el público de este título?

–Uno se sienta a ver "El Caserío" y ya con escuchar un par de melodías te transporta a otro sitio. La música de Guridi recoge las melodías de su folklore y las convierte en un gran espectáculo escénico y musical. El público va a disfrutar mucho, estoy totalmente convencido de ello.