El MIR, un negocio de ocho millones para Oviedo

A Jaime Domínguez lo que más le ha sorprendido en la semana que lleva viviendo en Oviedo es el tiempo. Lógico, al ser canario. «En Tenerife hay microclima y creía que no había tiempo más cambiante que el de allí, pero me confundía», asegura. Este tinerfeño y su compañero Salva Alemán acabaron la carrera de Medicina en las Islas Canarias hace unos meses, pero hacía ya un tiempo que, pese al clima, le habían echado ojitos a Oviedo para prepararse para los exámenes del Médico Interino Residente (MIR) con los que poder elegir ya una especialidad y abrirse camino en la sanidad pública. Tanto tiempo hacía que la capital asturiana les había hecho tilín que el primero ya había reservado el alquiler del piso en el que residirá durante estos próximos siete meses hace dos años. «Estaba ya sobre aviso, algunos antiguos estudiantes me habían dicho que lo hiciera así», asegura. Alemán reservó su casa hace un año. Lo tenían bastante claro.

