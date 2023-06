"No me perdonaría ambientar una novela en Asturias y hacerlo mal o tirar de tópicos"

Francisco Bescós (Oviedo, 1979) es publicista y escritor. Ha publicado ya las novelas "El baile de los penitentes"; "El costado derecho" y "El porqué del color rojo", con la que ganó varios premios. También es autor de "Las manos cerradas" en el que cuenta su testimonio como padre de una niña con parálisis cerebral. Ahora acaba de sacar al mercado "La ronda", su cuarta novela que presentará este jueves en la librería Cervantes de la capital asturiana.

–¿Qué acogida está teniendo su nuevo libro?

–La respuesta de los lectores está siendo muy buena. También es verdad que hasta ahora era un autor cimentado en las editoriales independientes, esta es la primera vez que publico en una editorial grande (Penguin Random House) y el alcance está siendo mucho mayor porque, además, "La ronda" es una novela de corte más adictivo, más comercial, y esto lo digo sin ningún tipo de complejo. Es agradable que haya gente que te escriba a través de las redes sociales para decirte que le encantó el libro y que se lo leyó en tres días. Lo que pretendía era hacer la novela negra más sorprendente, adictiva y divertida. No solo por los lectores, también por mí porque deseaba pasármelo bien escribiéndola.

–¿Y quedó satisfecho con el resultado final?

–Lo conseguí. Venía de escribir un ensayo sobre la parálisis cerebral de mi hija. Fue un cambio de registro absoluto. También porque cuando escribes un ensayo la verdad tiene que ser absoluta y tienes que estar seguro de no estar metiendo la pata en ningún sitio. Además, era un ensayo que iba sobre mi vida y con el que me estaba arrancando la piel delante del público. Así que para exorcizarme volví a una novela negra muy pirotécnica.

–¿Es complicado hacer que una novela negra destaque ante la superproducción que hay de ellas?

–No oculto cierta preocupación, lleva diciéndose que la novela negra es una burbuja diez años y aún así todavía sigue existiendo el mismo entusiasmo por parte del público, la misma devoción por parte de los autores y la misma entrega por parte de las editoriales. El problema que tenemos es que los autores comencemos a parecernos mucho los unos a los otros y las novelas empiecen a ser como gotas de agua. No quiero hacer lo mismo que hace todo el mundo, por responsabilidad quiero darle vueltas a las tramas para que sean sorprendentes e interesantes y también a la prosa para que conecte más con nuestra tradición y no con la nórdica, por ejemplo.

–Lo que se nota en este libro es que es bastante cinematográfico, ¿lo hizo pensando en llevarlo a la pantalla?

–Eso es inevitable porque toda mi formación es como guionista y en publicidad, en spots para televisión, que son muy visuales. Así que situar visualmente una escena es algo que me sale de manera muy natural. También influye que lo tengo todo muy bien planificado, las veces que he intentado hacer un manuscrito sin saber lo que va a pasar he fracasado. Aunque mi estilo es visual, lo nutro de otras muchas cosas.

–En este libro ha cambiado de escenario, pasa del de mundo rural a Madrid.

–Eso tiene que ver con las circunstancias de mi vida. Comencé a escribir novelas en Calahorra porque mi mujer es de allí y vi cosas que me inspiraron mucho, pero en los últimos siete años no tengo mucho tiempo para salir de Madrid y me paso la vida recorriendo vías de circunvalación. Vivo un Madrid muy rutinario, que no tiene nada de turístico ni de encantador.

–¿Se ha planteado alguna vez ambientar una novela en Asturias?

–Claro que me lo planteo, pero tengo un dilema grande. Puedo escribir sobre La Rioja desde la distancia, con la objetividad del visitante, como un entomólogo que mira un hormiguero, y puedo escribir sobre Madrid porque todo el mundo puede hacerlo, pero para escribir sobre Asturias necesitaría hacer un esfuerzo mayor. Como asturiano que soy no me perdonaría escribir sobre Asturias y contar cuatro tópicos, hablar del cachopo o de la sidra. Vivo fuera de la región desde hace muchos años y mis raíces están pendientes de un hilo, a un paso de resquebrajarse y me encantaría rehacer y tener unos lazos más fuertes. Tengo muchas historias en la cabeza que solo podrían pasar en Asturias, pero necesitaría mucho trabajo de documentación porque no me lo perdonaría si lo hiciera mal.

–El protagonista de "La ronda", Juan Luis Seito, es asturiano y con tintes autobiográficos.

–Es un personaje que está en un momento bajo de su vida y mi intención era terapéutica o de medicación, era convertir a Juan Luis Seito en la persona en la que yo no querría convertirme. Seito pasa por unas circunstancias parecidas a las mías, tiene una niña con parálisis cerebral, y quería hacerle reaccionar de la manera totalmente contraria a la que yo debería reaccionar.

–Luego hay un personaje, Laura, que es como el prototipo de personaje "friki" de toda novela negra.

–Es un secundario que está gustando mucho. Al escribir, de hecho, decidí darle más protagonismo. Las obras precursoras de la novela negra estaban llenas de marcianos, Sherlock Holmes lo era.