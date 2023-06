El pueblo de Oviedo en el que, si te casas, tienes que dar de comer a todos los vecinos

Casarse en Tudela Agüeria también supone comprometerse con una tradición que se remonta al año 1586 y que a día de hoy sigue perdurando, aunque se encuentre en horas bajas. Desde hace cuatro siglos, cada pareja que contrae matrimonio en el pueblo pasa a formar parte de una lista y todos los 25 de julio, durante la fiesta en honor a Santiago Apóstol, uno de esos matrimonios de años anteriores adquiere el compromiso de pagar la misa y de invitar a un banquete a todos los vecinos de la zona.

«Antiguamente era una obligación, pero ahora esa lista va corriendo y muchas parejas renuncian a organizar la fiesta. Se sigue un orden preestablecido por el año, el mes y el día que se casaron. Quienes aceptan la tradición recorren puerta a puerta los núcleos de Tudela, Quintaniella y Anieves pidiendo dinero a los vecinos para el banquete, la misa y los gaiteros. Después todo el mundo se junta y disfruta de la fiesta», explica Jennifer Menéndez, que además de ser historiadora, licenciada en Magisterio y profesora en un colegio de Avilés, es una auténtica enamorada de Tudela Agüeria y de todo lo que tiene que ver con la parroquia. «Hoy en día el orden de esa lista tiene algunas variaciones porque se saltan aquellos matrimonios en los que haya muerto alguno de los cónyuges o los matrimonios disueltos por separaciones o divorcios. En los últimos años no se ha hecho, pero yo lo viví en bastantes ocasiones y los jóvenes haremos lo posible para que esta tradición tan bonita no se pierda por nada del mundo», promete Jennifer, que tiene 35 años.

Jennifer Menéndez ha estado ligada a Tudela Agüeria desde que era un bebé. Aunque estuvo algunos años viviendo en Oviedo, acabó regresando a sus raíces y ahora ya no hay quien la saque del pueblo. «Antes vivía en casa de mi abuela María Luisa con ella, mi madre y mi hermana Paula, que tiene un año menos que yo. Después, mi pareja y yo compramos una casa en El Molín, que es donde estamos ahora. Marcos es de Vidayán y al principio no estaba muy convencido, pero a mí me tira mucho esto y logré imponerme», explica entre risas. «El amor por esta parroquia me lo inculcaron mi abuela y mi madre. Cuando no estaba viviendo aquí venía igual todos los fines de semana, durante las vacaciones y siempre que podía. Cuando eres una niña, los pueblos son lo máximo porque te ofrecen toda la libertad del mundo», dice Jennifer, que aún tiene muy vivos aquellos recuerdos en su memoria. «Podíamos jugar por las noches, venía gente de Madrid, de Barcelona… Éramos alrededor de veinte críos. Nos pasábamos el día en el campo de la iglesia, íbamos a merendar juntos al monte o jugábamos todos al fútbol, sin importar el sexo o la edad», explica Jennifer Menéndez.

Aunque la mayoría de las familias de Tudela Agüeria tenían algún miembro trabajando en la mina, la ganadería y la agricultura fueron históricamente una fuente de ingresos y de sustento para los habitantes de la parroquia. «Antes estaba la vega de Tudela. Había fabes, maíz… Los cultivos se daban muy bien, pero claro, todo se estropeó con la llegada del polígono», critica Jennifer. Un polígono, dice, «mal llamado de Olloniego» por su ubicación. «Lo llamaron así para poder incluirlo en el saco de los Fondos Mineros, pero en realidad está en Tudela, en Santianes e incluso en Santolaya», afirma. «Nos lo vendieron como la panacea, pero a esta parroquia no le sirvió para nada. La mayoría de las parcelas están vacías y de los pocos que trabajan ninguno es del pueblo. Lo dicho, lo único para lo que sirvió fue para cargarse la vega», añade. El parque industrial tampoco le viene bien a la imagen de un núcleo que fue declarado «Pueblo más Bonito de Asturias» en el año 1970 por su encanto y su paisaje representativo de la región. «Ahora habría muchas cosas que mejorar para mantener este título. Para empezar, que nos limpiasen el riachuelo que atraviesa el pueblo, que está fatal. No obstante, el polígono, en mi opinión, fue lo que estropeó de verdad la imagen de Tudela».

Así, desde que se levantó el polígono no se puede cantar aquella canción que entonaban los vecinos durante la procesión en honor a San Francisco Javier, que discurría entre la iglesia de Tudela de Agüeria y la capilla de San Roque, en Anieves, otro de los núcleos importantes de Tudela Agüeria. Una canción que decía: «San Francisco Javier / Mira la vega / Mírala bien / que fabes y que maíz tien». Se cantaba durante las fiestas en honor al santo, que aún se celebran el primer fin de semana de septiembre. «Antes duraban hasta cinco días, de viernes a martes. El martes era el día de les fabes. Todo el mundo las cocinaba en su casa e íbamos a comerlas al campo de la iglesia. Eran unas fiestas por todo lo alto», asegura. Ahora, los más jóvenes del pueblo, entre ellos Jennifer y su hermana Paula, que es la presidenta de la sociedad de festejos, están poniendo toda la carne en el asador para recuperar la fuerza de esas celebraciones. «Este año vamos a tener tres días de fiesta, pero la verdad es que cada vez resulta más difícil organizarlas por todos los requisitos que nos exige el Ayuntamiento. Te piden que pongas baños, planes de evacuación, infinidad de seguros… Ahora tenemos que traer hasta una ambulancia. Entiendo que las cosas tienen que hacerse de forma correcta y segura, pero también tienen que darse cuenta de que estas fiestas no son como las multitudinarias que se hacen en el centro de Oviedo. Para nosotros son días de reencuentros y de convivencia entre los vecinos», explica Jennifer.

Más servicios

Cuando el anterior tripartito trasladó la feria ganadera de La Ascensión a la parroquia de Tudela de Agüeria, concretamente a la zona de Anieves, surgió un halo de esperanza para los vecinos, pero aquello también se quedó «en un fracaso», según explica Jennifer. «Se habló de que iban a hacer un recinto ferial, pero todo aquello quedó en nada. Ese proyecto hubiese sido muy bueno para esta zona del municipio. Se podría haber utilizado para organizar conciertos o cualquier tipo de actividades culturales o de otra índole, pero se mira poco para los pueblos. Nos sentimos de Oviedo, pero desde el Ayuntamiento deberían de tratarnos igual que a cualquier otro vecino del concejo. Nos faltan muchos servicios», añade. «Aquí nos pusieron un polideportivo muy guapo. Se organizan competiciones de equipos de Oviedo, pero a los vecinos tampoco nos sirve para nada. No tenemos gimnasio, ni actividades y mucho menos monitores», dice Jennifer Menéndez. En Tudela de Agüeria, que incluso llegó a haber un cine y baile todos los domingos, tampoco tienen consultorio médico. «Había, pero ahora hay que ir a Veguín».

También había muchos bares. Ahora solo queda abierta una sidrería, que ocupa el espacio de lo que siempre se llamó «El Salón», donde también estuvo el cine y se hacían los bailes, entre otras cosas. Los vecinos también utilizan de vez en cuando la cafetería del Centro de Enseñanza y Producción Audiovisual, que es propiedad del Ayuntamiento y está adjudicado a la productora Zebrastur, que nutre de programas a la televisión del Principado de Asturias. «Eso tampoco es que haya beneficiado en demasía al pueblo. Se ven pasar coches de los trabajadores y de vez en cuando te los cruzas por la calle, pero acaban su jornada y se van a sus casas, como es lógico», subraya Jennifer.

Anieves, el núcleo con más población de una parroquia con 559 habitantes

La parroquia de Tudela Agüeria ocupa una superficie de 9,42 kilómetros cuadrados y un total de 559 habitantes. Anieves, con 406 censados es el núcleo más poblado desde que se construyeron los bloques sociales. El barrio de San Roque está en la vega de Tudela Veguín y en los años cincuenta se construyó para acoger a los obreros que trabajaban en las minas. En Anieves se encuentra el Bar Camacho, donde el visitante puede disfrutar de la cocina de Teresa Camacho, del Club de Guisanderas desde 2018.