Los tres grupos de la oposición en Oviedo, dispuestos a apoyar el Museo de los Premios en La Vega

La idea de llevar una sede histórica de la Fundación Princesa de Asturias –«el museo de los Premios»– a la fábrica de armas de La Vega ha generado en poco más de dos días el primer consenso entre gobierno y oposición en esta andadura de la corporación municipal, que echó a andar el sábado. Fue en el Pleno de investidura donde el Alcalde, Alfredo Canteli, formuló su «sueño» de que la Fundación Princesa de Asturias pudiera tener un museo de Los Premios en La Vega, una planteamiento en el que fuentes del gobierno local insistieron ayer, indicando que la operación exige un apoyo del gobierno central y que el municipio está dispuestos a ceder terrenos y naves de la vieja fábrica de armas. La idea, dicen PSOE, Vox e IU, es buena y están dispuestos a apoyarla.

El líder de la oposición, el portavoz socialista Carlos Fernández Llaneza lo resumió en esa misma clave: «Las ideas que son buenas para Oviedo deben ser amparadas. Más si cabe cuando se trata de proyectos que atañen a instituciones de tanta trascendencia para la ciudad». Para Llaneza, un museo dedicado a los Premios Princesa de Asturias puede ser «una buena idea para desarrollar el potencial socioeducativo de la Fundación», pero el portavoz socialista quiere conocer más detalles. «No sabemos nada más», admitió, «y nos gustaría saber algún detalle de la propuesta que lanzó el alcalde en el Pleno. Nos gustaría que nos informase si la Fundación ha sido consultada o sobre qué bases plantea la idea para analizarla en profundidad y poder valorar su idoneidad o hacer propuestas que puedan mejorarla».

Las dudas de Llaneza sobre el contexto que rodea la propuesta expresan su petición de consolidarla y llevarla a buen término: «Los proyectos y más los que afectan a instituciones de la máxima relevancia para esta ciudad», señaló, «deben abordarse con las mayores garantías y consensos posibles. Estaremos encantados de escuchar las explicaciones del Alcalde sobre su idea cuando nos cite para exponerla».

El portavoz de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamzares, fue el primero en hacer público un comunicado en el que valoraba positivamente la propuesta de Canteli. Para Llamazares, «la idea de una sede y, por otra parte, una memoria de la Fundación, puede ser aceptable», pero él aporta una dimensión extra, en una línea parecida a la que indica Llaneza: «Nosotros consideramos», explicó, «que, además, podría incorporar aspectos más de futuro, a imagen de la Fundación Nobel, la existencia de simposios, seminarios, incluso cátedras internacionales permanentes en relación a los premios». IU propone también que además de un museo, «sea un instituto de estudios que traslade al conjunto de la sociedad asturiana y española la experiencia de los Premios». Además, añade el portavoz, «el contenido de la institución, del museo, tiene que ser algo que lidere la Fundación, pero también fruto de la negociación y el compromiso de las distintas administraciones».

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, redondeó el consenso de la oposición. «Hace años que debería existir un museo dedicado a los Premios Princesa de Asturias», señaló, «un museo con un toque diferente, un museo que no sea al estilo tradicional y que se convierta en un referente internacional». Peralta expresa, no obstante, sus dudas con el emplazamiento de la fábrica de armas. «La ubicación realmente no es lo mas relevante, más si el hecho de que se ubique en La Vega suponga retrasar que se haga realidad. Oviedo necesita menos sueños y más realidades», zanja.

El proyecto de un museo de los Premios es una vieja idea que ya en el año 2006, vinculada a la construcción del centro Niemeyer, provocó una gran tormenta política entre gobierno central y regional.