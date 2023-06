"Anina, qué vamos a hacer sin ti": la papelería San Antonio, cierra tras cuarenta años en el Antiguo

Cuarenta años. Apenas un tiempo después de que el teniente coronel Tejero entrara a punta de pistola en el Congreso de los Diputados, o de que Naranjito pegara sus primeras patadas al balón por los campos de fútbol españoles, abría una de esas tiendas que hacen barrio. Ana González, una sierense dispuesta a comerse el mundo, tomaba el relevo en 1984 de aquel añejo mostrador, lleno de hebras del buen tabaco que dejaban los habanos que vendía su madre. Ahora, cuatro decenios después, una de las trabajadoras más reconocidas del Oviedo Antiguo bajará la persiana de la ya mítica papelería San Antonio para siempre.

Este establecimiento, "único en su especie", tal y como asegura González, abrió en 1975 con una licencia de viudedad expedida por Franco. Por aquel entonces, el dictador repartía estancos a mujeres de excombatientes de guerra, o desempleadas que se habían quedado sin marido. Anina, como la conocen sus vecinos de manzana, recuerda aquella época con lágrimas en los ojos. "Mi madre, que era una persona con mucho don de gentes, lo que le permitía vender más periódicos que nadie, arrendó aquel negocio a una viuda", celebra con LA NUEVA ESPAÑA una quiosquera ejemplar, que ha dado la mejor parte de su vida al Antiguo y que ahora podrá festejar "descansando", porque asegura que "nadie ha vendido tantas ‘Nuevas Españas’ como yo, y eso, es muy cansado, claro. Pago la renta solo con vosotros", bromea.

Sin embargo, si la papelería San Antonio es por algo de sobra conocida en los alrededores es por sus fotocopias. Tanto las gentes del "Arqueológico", como las del Conservatorio de Música, o de la Casa Sacerdotal, imprimen diariamente todos sus documentos allí; tanto, "que poco más y me dan el título de graduada en solfeo. Si fuese por ósmosis...", comenta González en tono jocoso, aunque con bastante acierto: "De hecho, reconozco las notas, porque si se me caen los papeles y se mezclan, alguien tiene que ordenarlos", explica, mientras entra una de sus clientas habituales en la "tiendina".

Las interrupciones son constantes, tanto por la noticia de la jubilación, como por la amistad que esta tendera ha forjado después de tantos años en el barrio; y ya de paso, se llevan el periódico. "¿Qué tal vas de lo tuyo?", se interesa por una compradora. "Pues mal; no mejora, chica, pero qué le vamos a hacer. Mañana marcho de vacaciones al pueblo, así que disfruta de lo que te queda". Que ya es poco, por otro lado. Anina está buscando alguien a quien traspasarle el negocio. "Si no aparece nadie, tendré que empezar a liquidar, pero es una pena, porque está la tienda nueva, como se puede ver". Lo que sí da por seguro es que las uvas no las tomará detrás del mostrador.

Una papelería por las que han pasado gentes de la talla de Antonio Gala; Juan Cueto, "que fumaba unos purinos que le compraba a mi madre"; Ágata Ruiz de la Prada; Emilio Butragueño; Díaz-Merchán, "gran aficionado a la informática, siempre se llevaba la revista ‘Computer’...". Cuarenta años en los que no ha cerrado, a diferencia del resto de sus convecinos empresarios. "El secreto es simple: trabajar y hacerlo lo mejor posible. Yo he tenido empleados que me ayudaban, pero siempre ha sido un negocio muy personal", comenta con mucha humildad, porque lo cierto es que la suya es la única tienda de toda la calle que no ha cerrado. "Antes había una panadería, una droguería, una tienda de artículos religiosos... Ahora solo hay pubs. Es una pena, porque el barrio está medio vacío. Sin embargo, yo siempre he tenido trabajo", agrega.

De hecho, enseña un tocho enorme, que recién acaba de imprimir para el director del Museo Arqueológico: "‘¿Qué vamos a hacer sin ti?’, me acaba de decir tras enterarse de mi marcha".

Y es cierto, qué vamos a hacer sin Anina. Una tienda que ha visto crecer a varias generaciones de jóvenes ovetenses que comenzamos a leer con sus tebeos de "Pinín, Pinón y Telva", aprendimos a escribir con sus lápices, a hacer opetraciones aritméticas con sus calculadoras y a sacarnos la carrera con sus fotocopias. La papelería San Antonio y Ana González conforman una combinación perfecta que, sin duda, dejará huella entre los habituales, y que da paso a un Antiguo más turístico, pero, cada día que pasa, más sin "los de siempre". Un barrio que se duerme escuchando reguetón y se despierta con la Primavera de Vivaldi.