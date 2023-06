Comienzan los trabajos de reforma de la capilla del Carmen en la basílica de San Juan el Real

La recuperación de los elementos más deteriorados de la basílica de San Juan el Real sigue su curso. Los operarios de la empresa Almeida Instalaciones, Construcción y Servicios, con sede en el Polígono de Riaño (Langreo), colocaron ayer los andamios necesarios para llevar a cabo las labores de restauración de la capilla del Carmen, situada en el lateral del templo que linda con la calle Melquíades Álvarez. Los trabajos consistirán principalmente en el arreglo de alguno de los elementos de la cúpula de la capilla, como por ejemplo la cruz que la corona. «Se está resquebrajando y necesita una intervención urgente antes de que se venga abajo y haya que lamentarlo», afirma Francisco Javier Suárez, el párroco de San Juan el Real.

La capilla del Carmen es una de las dos construcciones laterales que tiene la basílica de San Juan el Real, un templo de planta de cruz latina con una gran nave principal y un espacioso transepto. Según explica Francisco Javier Suárez, la capilla que va a ser reparada se terminó de construir en el año 1915, fecha en la que se inauguró el actual templo, que sustituyó a la primitiva iglesia de San Juan. «Necesitaba una intervención como la que se va a llevar a cabo. Ya están colocados los andamios y esperemos que mañana –por hoy– ya se pueda empezar a trabajar», dice el párroco de San Juan. «Por el momento, no sabemos el presupuesto de la obra porque todavía no se puede saber realmente todo lo que hay que hacer hasta que no empiecen a trabajar», añade Francisco Javier Suárez.

«Necesitamos a los feligreses porque cada obra nos cuesta mucho dinero», afirma Javier Suárez

Pero la restauración de la capilla del Carmen no va a ser la única mejora que se va a acometer este verano en la basílica de San Juan el Real. Una vez que se terminen los trabajos que van a comenzar hoy, arrancarán las labores de reparación de la capilla de San José, que es la que está situada junto a la calle Doctor Casal. «También necesita una intervención cuanto antes. En su caso, tiene un deterioro importante en una de las cruces que la adornan», explica el párroco de San Juan el Real. «Hay que esperar a que se termine la actuación en la capilla del Carmen para empezar con la otra, pero si todo va como esperamos no creo que las obras tarden más de dos meses. Estarán listas seguro este mismo verano», añade. Las dos partes del templo en las que se van a acometer las mejoras son capillas cinerarias, es decir, zonas en las que se encuentran los restos y las cenizas de las personas que descansan en la basílica de San Juan el Real.

Falta de presupuesto

La basílica de San Juan el Real lleva tiempo necesitando actuaciones que son «estrictamente necesarias» para evitar que el deterioro del templo siga avanzando, pero esos trabajos están a la espera de que mejoren las condiciones económicas. «La pandemia provocó que los fondos bajasen en picado, por eso pedimos la colaboración de los feligreses. Necesitamos su ayuda para acometer estas pequeñas obras, porque las grandes, por el momento, ni siquiera nos las planteamos», dice Francisco Javier Suárez. «Entre esas obras mayores se incluye la reparación de casi todas las vidrieras y la restauración de la cúpula central, que tiene pequeñas filtraciones. Pero claro, eso es un auténtico dineral porque habría que colocar andamios por dentro y por fuera de la basílica durante bastante tiempo», señala el párroco.

No en vano, durante las obras que se acometieron en la basílica entre los años 2019 y 2020 «se gastaron más de 800.000 euros», explica Francisco Javier Suárez. En esa ocasión, se llevó a cabo la reconstrucción de los ángeles que rodean la cúpula central del templo y también la reconstrucción del cimborrio que corona esa cúpula. Además, también se trabajó en la reparación de una de las vidrieras de la basílica, concretamente la que se encuentra en el lado de la calle Campoamor. «Todo eso se hizo gracias a las aportaciones de los feligreses. Cada obra que ponemos en marcha cuesta mucho dinero y los necesitamos», añade el párroco.