Los vecinos siguen reclamando el arreglo de la pasarela que une La Argañosa con la Florida a la altura de las calles Catedrático Luis Sela Sampil y Marcelino Suárez, un paso que era el antiguo acceso a los talleres de Renfe y que se encuentra en tan mal estado que resulta «muy peligroso» para los usuarios. Las asociaciones vecinales de la zona aseguran que la pasarela podría venirse abajo si no se acomete una actuación urgente. Además, el paso está protegido por vallas de obra y los hierros están llenos de óxido. «En la zona tampoco hay ni una gota de luz y pasar por allí cuando está oscuro es para tener miedo», afirma Modesto López, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Florida. El problema no afecta solamente a los residentes en La Florida y la Argañosa. La citada pasarela es también un lugar de paso habitual para otros ovetenses de la zona oeste de la ciudad, sobre todos los días en los que el Real Oviedo juega en el Carlos Tartiere. «Ya lo denunciamos hace más de diez años y la cosa cada vez va a peor. No es sólo el mal estado de la pasarela, también sería necesario acometer un plan de rehabilitación de todo el entorno», piden los vecinos.