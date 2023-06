Los cuatro letrados que aspiran a convertirse en el próximo decano del Colegio de Abogados de Oviedo llegaron casi al mismo tiempo al debate organizado por LA NUEVA ESPAÑA, una cita clave para exponer sus programas de cara a las elecciones del próximo 29 de junio, en las que están llamados a las urnas 4.050 colegiados. Carlos Cima, Javier Calzadilla, Antonio González-Busto y Luis Carlos Albo se saludaron de manera cordial y no hubo problemas a la hora de establecer el orden de las intervenciones en cada uno de los cuatro grandes bloques que se pusieron sobre la mesa: Economía; formación; turno de oficio y estado de la profesión; y adaptación a los nuevos estatutos, un epígrafe en el que también se trató sobre el posible cambio de nombre de la institución a Colegio de la Abogacía de Oviedo.

A lo largo de las más de dos horas de debate, moderado por la periodista de este diario María José Iglesias, imperó el diálogo y la mesura, pero también hubo momentos en los que volaron los cuchillos. La carrera hacia el liderazgo del Colegio se endureció en LA NUEVA ESPAÑA. Como suele ocurrir, el decano en funciones resultó el más expuesto a los ataques de campaña. Luis Carlos Albo se presenta a la reelección con un "programa continuista" y los otros tres candidatos insistieron en la necesidad de cambios en el Colegio de Abogados. Albo tuvo que defenderse en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Javier Calzadilla le acusó de "hacerle la pelota" al Principado y de no haber sido beligerante con la Administración regional en aspectos como el turno de oficio; o cuando Antonio González-Busto le dijo que había "perdido toda la autoridad que se espera de un decano" por dejar que se le "fuera de las manos" la polémica asamblea del pasado 17 de mayo, una reunión que hubo de ser suspendida en medio de un clima de quejas y reproches contra la Junta de Gobierno de Albo.

Ese fue uno de los aspectos que más controversia generó en el debate. "Si hoy no están aprobados los nuevos estatutos es porque personas ligadas a las candidaturas de algunos que están aquí sentados boicotearon la asamblea. Fueron a reventar el acto cuando vieron que sus votos no eran suficientes para imponer lo que ellos querían", contraatacó el decano en funciones. Carlos Cima replicó: "Nadie os boicoteó, os boicoteasteis vosotros mismos. Lo que pasa es que en estos últimos 16 años no habíais tenido una asamblea medianamente polémica y no estáis acostumbrados", espetó Cima, que ya acusó a Albo en varias ocasiones de formar parte de un colectivo de letrados "que tienen monopolizado el Colegio y que impiden la participación del resto de los miembros desde hace mucho tiempo".

En cuanto al posible cambio de la institución para pasar a denominarse Colegio de la Abogacía de Oviedo, los cuatro aspirantes a decanos se pusieron prácticamente de acuerdo. Todos consideran que deben ser los propios colegiados los que decidan si están o no de acuerdo. Algunos, como González-Busto o Calzadilla destacaron ayer que hay otros asuntos "mucho más importantes que resolver" antes que hablar sobre el nombre del Colegio.

También hubo un acuerdo prácticamente unánime en cuanto al futuro de la Asamblea permanente, que es el órgano que actualmente se encarga de fiscalizar las cuentas de la entidad y de decidir sobre otros aspectos importantes. Carlos Cima, Luis Carlos Albo y Javier Calzadilla quieren que esa figura desaparezca. Antonio González-Busto dijo que también le preguntará a los colegiados si la quieren en el caso de que gane las elecciones. Albo acusó a la Asamblea Permanente de ser "un órgano corrupto e inútil" y Carlos Cima quiere "que sea la Junta general ordinaria la que decida sobre el Colegio".

Luis Carlos Albo

"Las cuentas están saneadas y los servicios se han multiplicado"

El decano en funciones, Luis Carlos Albo, asegura que se presenta a la reelección "por responsabilidad, por coherencia y para avanzar en la línea de los últimos cuatro años". Albo, que concurre a los comicios con cinco miembros de su actual Junta de Gobierno, considera que muchos de los proyectos que se han puesto en marcha durante su mandato han de terminarse y que otras muchas ideas que tiene en mente son necesarias para garantizar futuras mejoras en el Colegio de Abogados. Afirma que las cuentas de la institución "están completamente saneadas", que los servicios que ofrece el Colegio "se han multiplicado" y que las cuotas de los colegiados "están prácticamente sin tocar desde el año 2007".

Dice además que bajo su mandato se ha conseguido convertir el Centro de Estudios de la entidad "en la joya de la corona" y que es la envidia del resto de colegios de abogados españoles. Cuando le acusaron de imponer unos precios muy altos para los cursos se defendió. "Muchos se ofrecieron a coste cero y el precio de cada actividad de pago es cuidadosamente calculado, eso sí, la formación nunca puede ser gratis porque si no la paga el que la recibe la tienen que pagar el resto de colegiados". Luis Carlos Albo tiene claro que el turno de oficio puede mejorarse, pero también defiende que los abogados asturianos son actualmente los que más cobran por prestar ese servicio después de los del País Vasco. Luis Albo acabó su intervención solicitando el voto a los presentes, pero también usó ese último turno de palabra para hablar sobre un problema que está afectando a todo el gremio. "La actual situación del servicio público de Justicia es insostenible. Las huelgas lo están paralizando todo . Hay un panorama desolador y nosotros aquí hablando del sexo de los ángeles", recalcó.

Carlos Cima

"El Colegio se ha convertido en solo una oficina administrativa"

La candidatura de Carlos Cima lleva un lema por bandera: "Tu Colegio, nuestro Colegio". Solicita el voto de sus compañeros de profesión para convertirse en decano porque considera que, actualmente, el Colegio no es participativo, por eso quiere cargarse de un plumazo cualquier línea continuista. Entre otras cosas, Cima considera que no se le está dando protagonismo a la formación y que los cursos que se imparten en el Colegio de Abogados son excesivamente caros. "Una de las cosas que tienen que cubrir las cuotas que pagan los colegiados es su propia formación. Nosotros hemos propuesto que algunos de esos cursos sean gratis, sobre todo los que los abogados necesitan para poder trabajar, y ahora todo el mundo se sube al carro porque se está viendo que es lo normal", dice. "Usted está diciendo que el Colegio ingresa poco más de un millón de euros en cuotas y que el personal le cuesta un millón de euros. Es decir, que el Colegio se ha convertido en una oficina administrativa en vez de servir al colegiado, que es el que paga", le echó en cara a Luis Albo.

Carlos Cima también prometió ser "exigente y beligerante" con el Principado "para que pague mensualmente a los compañeros que ejercen el turno de oficio". El letrado asegura que si llega a ser decano "suspenderá" las cuotas de los colegiados "si sigue la huelga de funcionarios que nos está impidiendo facturar" o si se dan otras situaciones en las que los bolsillos de los profesionales se resientan por causas ajenas a ellos. Además, afirma que si gana el día 29 de junio hará desaparecer definitivamente la Asamblea Permanente "para que todos los abogados vuelvan a asistir a las juntas ordinarias y a participar de verdad en la vida del Colegio".

Javier Calzadilla

"Hay que exigirle al Principado el respeto que nos merecemos"

Javier Calzadilla se presenta a las elecciones del próximo día 29 de junio con una candidatura "joven y sin ataduras con el pasado". Entre las primeras medidas que tomará si llega al cargo de decano será crear "un portal de transparencia" y rebajar "gastos superfluos" para emplear el dinero en aspectos como la formación. "Usted tiene 1.500 euros al mes de gastos de representación y 26.000 euros anuales en publicidad institucional, señor Albo", le reprochó al decano en funciones. "Tampoco tiene sentido que el Centro de Estudios haya generado el año pasado 80.624 euros y que los cursos sigan siendo carísimos. La formación debe tomarse como una inversión y no como un gasto porque es esencial para nuestro trabajo", sostiene Calzadilla, que promete "cursos gratis para los colegiados que no lleven más de diez años ejerciendo y bajar los precios en general para todos los abogados".

También fue tajante a la hora de hablar sobre el turno de oficio. "El maltrato que estamos sufriendo es intolerable. No se puede permitir que no nos paguen cuando tenemos plena disponibilidad", sostiene. "Lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad, tenemos que exigirle al Principado ese respeto que nos merecemos porque no nos están haciendo un favor ellos a nosotros, es al contrario. Nosotros estamos prestando un servicio al que tienen derecho todos los ciudadanos y si no lo hacemos tendrían que prestarlo ellos, algo para lo que no tienen medios", afirma Javier Calzadilla. "Somos la candidatura renovadora de verdad. Si el continuismo es lo que ha dicho esta noche aquí el señor Albo, mal vamos. Nosotros estamos aquí para cambiar el Colegio de verdad con un proceso transparente y sosegado", añade.

Antonio González-Busto

"Recuperaremos la serenidad con transparencia y compromiso"

El lema de la candidatura de Antonio González-Busto es toda una declaración de intenciones: "Transparencia, compromiso y ética". Según sostiene el abogado, se presenta a las elecciones movido "por el sentir generalizado que exige un cambio profundo" en el seno del Colegio de Abogados de Oviedo. Ese cambio, afirma, "será con rigor, sin estridencias y sin extravagancias". Lo primero que hará González-Busto si llega al cargo de decano será encargar una auditoría externa "para comprobar en que estado se encuentra la situación económica" de la entidad.

A Antonio González-Busto no le gustó nada el clima de tensión que se vivió en la polémica asamblea del pasado 17 de mayo y por eso se comprometió a "recuperar la serenidad y la estabilidad" en el Colegio de Abogados si llega a ser decano. En cuanto a la formación y sus costes, el abogado prefiere ser prudente. "No me voy a comprometer a nada que tenga que ver con lo económico hasta que no sepa cómo están las cuentas. Lo que sí digo es que la formación debe tener un coste, pero se puede abaratar y ofrecer de forma gratuita a los más jóvenes". En ese sentido, Antonio González-Busto se compromete a ofrecer formación gratis a los colegiados que lleven menos de tres años adscritos al Colegio y a rebajar los precios a la mitad a los que lleven entre tres y cinco años vinculados a la institución. González-Busto también promete convocar una asamblea con todos los abogados del turno de oficio en menos de tres meses si gana las elecciones. "Lo que haré será escucharlos de verdad y trasladar todos sus problemas al Principado para que se solucionen cuanto antes".