Marta García recibe el "Salon Look", el "Oscar" de los esteticistas en España

"Estoy entusiasmada y feliz con este galardón que reconoce mis 30 años dedicados al sector de la belleza". La esteticista ovetense Marta García manifestaba ayer su alegria ante la concesión del "Salon look 2023", un suerte de "Oscar" para los esteticistas en España, que también tienen en su haber grandes del sector como, Maribel Yébenes, Carmen Navarro, Estrella Puyol y el maquillador Lewis Amarante.

El premio, que se entregó en una ceremonia celebrada en Ifema-Madrid, reconoce el trabajo de los profesionales, empresas y entidades del sector de la estética nacional, que con su creatividad y esfuerzo, impulsan una mejora en la formación, en la gestión empresarial, así como en la promoción, difusión y acción social del área.

"Recibir este premio es más que un reconocimiento a mi trabajo. Es un recordatorio de todas las horas de dedicación, sacrificio, pasión y esfuerzo que he invertido a lo largo de la vida", señala Marta García. "Cada proyecto, cada desafío superado, ha sido una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Y aunque el premio es personal yo siento que no es solo mío, sino de todas las personas que han sido parte de mi viaje. Mi equipo de trabajo, mi familia y en especial mi hermano Jairo, amigos, proveedores y por supuesto de los clientes, que han estado a mi lado, brindándome apoyo incondicional y alentándome en cada paso año tras año", añade.

"Doy las gracias a todos, a mentores y colegas, a Salon Look, al jurado de estos premios, y a quienes me han inspirado y me han guiado en mi camino profesional. Este premio me impulsa a seguir creciendo y es una verdadera responsabilidad además de ser un hito significativo en mi carrera", asegura la esteticista visiblemente emocionada.

"El galardón, otorgado por su destacada contribución a la industria de la belleza es un testimonio del incansable esfuerzo y dedicación de Marta García a lo largo de su carrera, en la que también destaca su labor solidaria, su revista y su línea de cosmética de autor MG Collection que ya cuenta con más de 15 referencias", indicaron fuentes del jurado.

"Sin salud y bienestar, no podemos alcanzar la belleza exterior", afirma Marta García, considerada una un generadora de tendencias en el universo de la belleza, especialista en materias como la cosmética ageless o los protocolos In & Out. A todo ello suma una destacada vocación humanitaria y solidaria.

El jurado estuvo formado por periodistas de belleza y personalidades del sector como Teresa de la Cierva, Jesús Mari Montes, Pilar Roldán, Beatriz Peña, Itziar Salcedo, Consuelo Silveira, Susana Salvado, Felicitas Ordás, Isabel Juncosa Yvonne López Balmaña, Osacra Mateo, Gonzalo F- Fabra y Clara Courel.

Marta García, dirige dos espacios en Oviedo (Asturias). Su trayectoria profesional está marcada por la investigación constante, la creación de su propia línea cosmética (MG Collection) y sus protocolos de autor personalizados, así como la colaboración con las mejores marcas de aparatología y laboratorios cosméticos.