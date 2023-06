Guitarreo y doble bombo para terminar el curso

Tiene que bajar casi a tope la barra del micro para poder cantar al tiempo que toca con su guitarra eléctrica los acordes de "I Wanna Be Well", pero se ve que Daniel Delgado lleva el ritmo en la sangre y disfruta con el punk-rock de los "Ramones" a pesar de ser un niño. A su lado, Asur Allende mueve la cabeza arriba y abajo concentrado en el riff, al más puro estilo de Johnny Ramone, y otro compañero de la banda, Adrián Uría, se suma a la fiesta con los coros. "¡Que viva el rock!", gritó Daniel para cerrar su actuación durante la fiesta de fin de curso de la Derrame Rock School, que se celebró ayer en la sala Estilo con la participación de una buena representación de los casi 300 alumnos que tiene la escuela.

La Derrame Rock School se fundó en el año 2011 con el propósito de acercar el mundo del rock a todas aquellas personas que aman la música y siempre quisieron sentir la adrenalina que emana de los escenarios. "Se trata de aprender a tocar un instrumento de manera diferente a la que se enseña por la vía de la formación reglada. Aquí se puede aprender a leer una partitura con una canción de ‘Pink Floyd’ y la gente que viene a nuestras clases comienza a tocar un instrumento desde el primer día con canciones o grupos que les gustan", explica Dani León, que es el coordinador de la escuela y guitarrista de grupos tan conocidos como "Avalanch" o "La Destilería".

Muchos de los alumnos de la Derrame Rock School son niños que empiezan a tocar un instrumento a edades muy tempranas. Pequeños que ayer se subieron al escenario con camisetas de "Nirvana", que interpretaron temas de "Barricada", "The Kinks", "AC/DC" o de "Red Hot Chili Peppers", pero también hay personas que se suben al carro de la música con edades avanzadas. "Tenemos alumnos que van desde los seis años hasta los setenta. La música no entiende de edades y siempre se está a tiempo de aprender a tocar", dice Dani León. "Cada año subimos más en cuanto a número de alumnos. Siempre es más agradecido y más atractivo aprender disfrutando con la música que te gusta que empezar con la formación reglada. Eso no quita que después algunos de nuestros alumnos sigan su camino también por el conservatorio", afirma Enrique Granda, que es el director de la escuela.

Una de las que ayer debutó sobre el escenario fue Mónica Sánchez, que tiene 50 años y tocó la batería al ritmo de "Green Day". A ella siempre le gustó la música, pero la pérdida de su hijo mayor, Samu, que falleció en el 2022 con solo 17 años, le impulsó a dar el paso definitivo. "La batería te permite soltar adrenalina. Además, aunque es un instrumento muy difícil de tocar bien, sí que te permite seguir los primeros ritmos muy rápido, y eso motiva mucho". La canción que interpretó ayer también tiene un significado especial para ella. "Le gustaba mucho a mi hijo. ‘Green Day’ es un grupo que nos servía de conexión. A mi también me encantan, Los vi en Avilés en 1993 y al año siguiente aquí en Oviedo", explica.

En la fiesta de ayer hubo padres y abuelos que botaron como locos entre el público al ver a niños como Rodrigo Díaz, que sólo tiene 6 años, o Nel Díaz, de ocho, rasgar las guitarras para interpretar a los grupos más icónicos del rock universal y sacar los cuernos con descaro para alentar a los presentes. "A mi los que más me gustas son los ‘Beatles’ y tengo claro que de mayor quiero ser baterista". Pues si sigue así lo conseguirá.