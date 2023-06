Uno de los tres arrestados por apuñalar a un taxista en Oviedo ya había herido a dos personas en mayo

Uno de los tres acusados de apuñalar hasta en cinco ocasiones al taxista José Manuel F. G. y de propinarle una brutal paliza para llevarse su teléfono móvil y la recaudación de la jornada –un suceso que tuvo lugar la madrugada del pasado jueves en la calle del Rayo de La Tenderina– es un viejo conocido de los agentes de las fuerzas del orden. R. F. T., que tiene 28 años y cuenta con un amplio currículum delictivo, causó el pánico en el barrio de Ventanielles a finales del mes de mayo. Ese día, "colocado hasta las trancas", agredió a la dueña de un bar y a su hijo, provocó serios daños en el local, arrancó el retrovisor de varios vehículos en la calle y trató de robarle el coche a un conductor hasta que fue detenido por un policía de paisano, que también resultó herido en la intervención.

R. F. T. se encuentra ahora detenido junto a otro hombre (D. C. F.) y una mujer por el ataque que sufrió el jueves José Manuel F. G., que tiene 64 años y tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias debido a la gravedad de sus heridas. No en vano, al taxista le propinaron cinco puñaladas en el costado izquierdo y el hombro con un cuchillo de grandes dimensiones, le fracturaron la nariz y le golpearon repetidamente con el mango del arma blanca en la cabeza y en la cara, concretamente en la zona de los ojos. El conductor contó a sus allegados que iba a darles el dinero cuando uno de los tres detenidos, el que iba sentado en el asiento del copiloto, le agarró del cuello y le solicitó la recaudación, pero no le dio tiempo. "Se pusieron muy nerviosos y empezaron a pegarme y pincharme. Me pusieron una pistola en la cabeza", explicó la víctima.

Los tres detenidos se subieron al taxi de José Manuel F. G. alrededor de las cinco menos cuarto de la madrugada. El trabajador se encontraba en la zona de las consultas externas del HUCA y los tres jóvenes le pidieron que les llevase al número 1 de la calle del Rayo, en La Tenderina Alta. Uno de los dos hombres –la descripción se corresponde con el perfil de R. F. T.– se sentó en el asiento delantero y el otro atrás con la mujer. Los dos que iban en el asiento posterior le parecieron más jóvenes, como de unos 22 o 23 años.

Al llegar a La Tenderina fue cuando los atacantes, "que debían tener el mono", le pidieron el dinero al taxista. Él se dispuso a obedecer su órdenes, pero comenzaron a golpearlo de forma violenta y a pincharle en el costado. Las puñaladas no llegaron a afectarle a órganos vitales, pero José Manuel F. G. perdió mucha sangre. Hay sospechas de que los tres detenidos fueron los mismos que asaltaron el pasado fin de semana a un joven en las fiestas de Vetusta, a quien también robaron el móvil.

La joven que se encuentra entre los arrestados, defendida por el letrado José García-Ovies, se negó ayer a declarar en comisaría, pero le dijo a su abogado que no había tenido nada que ver con el robo ni con el ataque. "Dice que la pilló por sorpresa y que no se lo esperaba", explica García-Ovies.