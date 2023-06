Canteli: "Implicaré a Feijóo en el Museo de los Premios, va a ser algo muy grande para Asturias"

Al tevergano Alfredo Canteli le quedan poco más de dos semanas para cumplir 77 años, y lo hará recién estrenado su segundo mandato. Con mayoría absoluta y cierta perspectiva de paz y consenso político en la corporación, el Alcalde recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho recién llegado de la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Asturias en Madrid, institución a la que ha propuesto ceder espacios en La Vega para que hagan allí el museo de Los Premios.

–Ha tenido buen recorrido la idea.

–Es una idea magnífica para Oviedo, está claro, pero nunca creí que iba a tener la trascendencia que está teniendo. Ha tenido muy buena acogida por parte de todos los estamentos, por muchas personas, y ahora hay que consolidar la idea. No depende solo de nosotros, también necesitamos al Principado, al gobierno de la nación, a la propia Fundación, a sus Majestades los Reyes. No sé si antes, pero a partir del verano sería importante que se consolidara, especialmente pensando en La Vega, que fue una de las instituciones que más vida le dio en los últimos años.

–¿Ha podido hablar de este proyecto en el seno del patronato de la Fundación?

–No mucho. He hablado un poco con Teresa (Sanjurjo) y con la presidenta, pero se habla de muchas cosas. También de las elecciones. Y saludé a mucha gente que hacía tiempo que no veía. Estuve un rato con las dos alcaldesas, la de Avilés y la de Gijón, con Luis Fernández–Vega. Conecté con gente que ya tiene puesta la placa de su calle en Oviedo, que tardamos en colocarlas. Tuvimos una tertulia animada después del patronato.

Vamos a intentar que no sea así, pero posiblemente se puedan perder los fondos Edusi para el centro social de Ventanielles

–¿Y a esa gente le gusta la idea?

–En algunos casos, sí. En general, la idea gusta.

–¿También a la Fundación?

–A la Fundación parece que le gusta, pero son muy discretos. Ellos, per se, no pueden decir ni sí ni no. Tienen que contar con sus Majestades. Próximamente me reuniré con ellos a ver si vamos dando un carácter oficial al proyecto.

–¿Tiene miedo de la mochila polémica que arrastra el concepto del museo de los Premios, cuando provocó una crisis entre Ayuntamiento y Principado hace casi 20 años?

–Eso está olvidado. Fue otra etapa diferente, también de la Fundación. Ahora hay que mirar hacia adelante, mirar de forma positiva y pensar en lo grande que sería para Asturias.

–¿Cómo pretende implicar al gobierno central?

–Habrá que esperar, pero tenga la seguridad de que si gobierna el PP implicaré al futuro presidente de España, a Feijóo, y así se lo trasladaré en cuanto tenga autorización para seguir con las gestiones, en cuanto la Fundación dé el visto bueno.

–También necesitan disponer de La Vega. ¿Cómo marcha el convenio?

–Está ya el documento central. Espero que podamos programar lo antes que se pueda el Pleno extraordinario para sacarlo a información pública y hacerlo definitivo en septiembre.

–No es lo mismo empezar de cero que seguir al frente de la Alcaldía. ¿Cómo ha experimentado este nuevo inicio de mandato?

–La experiencia es un grado. Fueron cuatro años muy complicados y con la llegada de una persona, como yo, que no venía de la política. Pero este lunes a las nueve y media ya estaban todos los concejales, los nuevos y los viejos, en su sitio. Han desembarcado a toda velocidad. No se pude esperar al día siguiente. Y sigo llamándoles todos los días, para que las gestiones que hay que realizar se vayan haciendo. Solo se aprende haciendo cosas.

A Diego Canga le deseo que lo haga bien en el partido; no sé qué planes tiene, pero creo que quiere coger la presidencia del PP

–¿Quién fue el primero con el que despachó, cuáles fueron sus primeras órdenes?

–Estuvieron por aquí todos. Enseñé su sitio a Daniel Tarrio. Lourdes (García) ya estaba reubicada, Pando pasó también; Charo (Suárez) está cerca de Tarrio; los temas sociales están de la mano de Leticia (González) y María (Velasco), en Cultura también David (Álvarez) está ya con su despacho.

–¿Y qué les ha mandado?

–Ya no me acuerdo, son muchas cosas. Creo que a Tarrio le señalé una finca sin limpiar y unos aparatos de gerontogimnasia que hay que renovar en la pista finlandesa. Se trata de que se vaya metiendo en harina, que vigile los desbroces y salga a trabajar. Sé que Charo está visitando los centros sociales con Covadonga para ver qué necesidades tienen. María tiene que dar continuidad a lo que ya veníamos haciendo, David está tomando el pulso a la actividad cultural, Pando ya estaba familiarizado porque llevó Urbanismo en su día y Lourdes ya venía de Educación.

–¿Leticia González tiene mucho trabajo para preparar el presupuesto de 2024?

–Leticia tiene un trabajo difícil, hay que trabajar mucho en esa concejalía, está a tope.

El manifiesto de los que pedían poner fecha a un congreso del partido no viene a cuento, en este momento solo puede hacer daño

–Oviedo no va a bajar al 95% la plusvalía por herencia como prometen Gijón y Siero. Solo lo rebajará algo más.

–Estamos con ello, quiero que me den el informe a ver cómo se puede hacer, cómo hay que hacerlo, pero hay que tomar una decisión para beneficiar a esa gente.

–¿Con qué más están trabajando en el área económica?

–Algo relativo al Oviedo Antiguo, a ver si incentivamos la apertura de tantos y tantos locales vacíos, bajando los alquileres, tratando de que se apoyen los negocios, bajando algún tipo de impuestos. Tenemos que relanzar el comercio en todo Oviedo.

–A Nacho Cuesta le ha creado una nueva macroconcejalía que…

–No he creado nada. Son una serie de temas importantes que quiero que los controle él hasta el final, porque ya los llevaba: Calatrava, revisión de Plan General, fábrica de gas… Sería complicado cambiarlo ahora de manos. También estamos con la redacción de las condiciones para la contratación de una empresa que nos haga los pliegos. Es fundamental para agilizar las obras que queremos hacer. Nos comprometimos a hacerlas y mi equipo sabe que eso es innegociable.

–¿Qué obras, al margen de lo que está en marcha o ya a punto de empezar, son innegociables?

–La reforma del mercado de la Corredoria para convertirlo en un gran centro social, la pista multiusos que haremos cerca de la pista de atletismo del Naranco, el polideportivo de Trubia, el hotel de empresas en Villafría, un gran recinto para los inmigrantes, los accesos entre Montecerrao y el Cristo, las escaleras mecánicas del Tartiere y seguro que me quedan cosas por ahí.

–¿Ha explicado a los funcionarios su plan para externalizar los pliegos?

–Nacho Cuesta lo aclaró debidamente, y yo lo manifesté en varias entrevistas.

–¿Algún nuevo modelo de coordinación con su equipo para este mandato?

–Seguimos con la Junta de Gobierno semanal y las extraordinarias, además de la reunión permanentemente con los concejales. Quiero verlos y hablar con ellos siempre que pueda.

–¿Está usted negociando con los portavoces el Pleno de constitución?

–Estamos ante una etapa totalmente diferente a la de los últimos cuatro años. He estado hablando con ellos, algo que antes no es que no fuese fácil, es que era casi imposible. Ahora hay un respeto institucional total. Es gente que quiere hablar, dialogar y eso es positivo para el mandato. He estado un par de veces con cada uno de los portavoces y la semana que viene seguiremos.

–¿Hay acuerdo sobre el dinero para los grupos?

–Hay que modificar un poco todo, porque mirando tanto los sueldos como las dietas estábamos muy por detrás de ayuntamientos similares al nuestros. Pero está todavía sin cerrar. Tengo que hacerlo la semana que viene.

–¿Cuánto por debajo?

–Muy por debajo. No quiero equivocarme, pero creo que incluso menos de lo que cobraba un concejal en Oviedo en el año 2003. Vamos a subir algo. Yo exijo mucho. Hay concejales que están disponibles las 24 horas, aquí se echa mucho tiempo y eso hay que pagarlo. La gente tiene que estar contenta.

–¿Le preocupan las críticas a subirse los sueldos?

–No, como no me lo subo a mí... La gente tiene que tener un sueldo digno. Yo aquí tengo profesionales importantes con responsabilidades importantes. La crítica siempre existió, pero aquello de «vienen a llevárselo crudo» espero que haya terminado. Y el que no quiera cobrar, puede renunciar a parte del sueldo. Tienen abierta la puerta para cobrar menos. Más no, eh, pero menos, sin ningún problema.

–Dentro de ese clima de consenso y calma, Vox le afeó algunas cosas en el Pleno de investidura. Le dijo que llevaba tránsfugas en su equipo…

–No tengo ningún concejal tránsfuga. Es gente nueva. Creo que se equivocó ahí, puede que por los nervios de que fuera su primera aparición pública. Ya lo dije allí, que por un momento, escuchándola, pensé que había perdido las lecciones en vez de haberlas ganado por mayoría absoluta.

Barbón me debe una visita al Ayuntamiento, le invito a un café

–La duda es si con esa mayoría absoluta y a pesar de sus buenas intenciones aceptará incorporar ideas, sugerencias de la oposición.

–Partimos de una base muy buena. Hay un grupo, IU, que ya se manifestó públicamente a favor del convenio de La Vega. Antes eso hubiera sido imposible. Por otra parte, yo no quiero ser un rodillo, ni sé cómo hacerlo.

–Pero en el anterior mandato...

–Hicimos muchas menos cosas de las que hubiera querido hacer porque teníamos al frente del no. Pero es una situación olvidada ya.

–Pero el jefe de la oposición de aquel mandato, Wenceslao López, destacó que no les aceptaron ni una sola de sus mociones. No permitieron debatir nada en el Pleno. ¿Eso no es rodillo?

–Sería porque eran muy malas, seguro, y porque eran temas que habían sido rechazados en las comisiones. Pero yo quiero pasar página. Esta es una nueva etapa. Lo que quiera plantear la oposición lo miraremos con cariño, y puede ser interesante que vean cosas que el equipo de gobierno no ha visto.

–Respecto a los tránsfugas, lo son en tanto que proceden de otra formación, ¿no?

–Son unos señores que dejan su partido un mes y diez días antes de las elecciones. Eso se usó de forma totalmente torticera. No hicieron daño a nadie. Los traje a la lista porque son buenos.

–Vox también le echó en cara que sigue sin afiliarse al partido por el que se presentó.

–No sé si las tres chicas de Vox están afiliadas a Vox. Tampoco me preocupa. Me extraña que a ella le preocupa algo que ni a mi partido le importa. Mi relación con todos en el PP, aquí y en el nacional, es magnífica. Y mi preocupación no es si me afilio o no, mi preocupación es ser un buen alcalde.

Pido agilidad al Principado para las reformas en el Antiguo, necesitamos que los edificios renazcan

–¿No le da un poco de envidia que Diego Canga ya se haya afiliado?

–En absoluto. Diego Canga es libre, y le deseo que lo haga bien en el partido. No sé los planes que tiene de futuro dentro del partido, pero si quiere coger la presidencia en Asturias, que yo creo que sí...

–Pero esta semana, por ejemplo, con el lío de los que piden poner fecha a un congreso. ¿No le da rabia no estar dentro para poder aportar su punto de vista?

–Yo no sé si es bueno estar dentro o fuera. Porque estar fuera te da la oportunidad de opinar con más libertad. No estuvieron acertados los que impulsaron eso, y pudieron haberlo evitado. Lo digo rotundamente, ese manifiesto no viene a cuento, ese manifiesto, y, esperemos que no, solo puede hacer daño.

–¿Pero entiende a los afiliados que quieren que se les escuche, quieren votar, que haya congreso?

–Lo entiendo perfectamente. Y nosotros nos apoyamos mucho en los afiliados. Pero, ¿por qué no se hizo el congreso hace un año? ¿Por qué no se hace después del verano? El momento no es ahora.

–De vuelta al Ayuntamiento. ¿Cuáles son sus planes inmediatos?

–Primero, dentro del año, a ver qué podemos poner en marcha. Necesitamos presupuesto para algunas cosas y que en 2023 partamos con algunas obras ya en marcha o a punto de empezar: la pista hockey, las dos pistas de tenis y la de pádel de La Corredoria; la de cambiar las aceras en la avenida de Galicia, preparar la segunda fase de la Ronda Sur... Todo eso tenemos que sacarlo a licitación en la recta final del año para ejecutarlo en el próximo ejercicio.

–¿En desarrollos normativos?

–La nueva normativa de mercados que está en tramitación y que dará agilidad máxima para que los comercios tengan facilidades, y que también permitirá que se ponga en marcha el mercadillo de la Corredoria. Se trata de ayudar al comercio, igual que la de terrazas, también a punto, pretende normalizar la situación y que todo vaya de la mano. Si hay gente en la calle, hay gente en los comercios. Hay que apoyarlos para que Oviedo sea una referencia en ese sector.

–Y les quedan un montón de obras en marcha y otras por empezar.

–En lo que queda del año hay que rematar la entrada a Oviedo: La gran rotonda, la de la Cruz Roja, que no se complicó nada, el Palacio de los Deportes que tuvo una parada técnica pero que no le afectan tanto los Edusi... En el resto vamos dentro de los plazos. Bueno, el centro social integrado de Ventanielles va con algo más de retraso.

Alguien le quiso dar la vuelta a eso, pero externalizar los pliegos es tan sencillo como que tenemos que agilizar las obras, ya lo hemos puesto en marcha

–¿Se van a perder esos fondos?

–Posiblemente, pero vamos a intentarlo. No digo que se pierdan, hay que intentar llegar. Estamos trabajando también con el mercado del Fontán, que tiene todo el año para realizarse. También hace falta elegir al equipo de redactores del anteproyecto de la plaza de toros, seleccionar opciones para la pista de atletismo... Todas esas cosas tienen que ir funcionando ya. La idea es que todos los compromisos que adquirimos tienen que estar en marcha muy pronto, el año que viene.

–¿Y San Mateo, qué tipo de fiestas están preparando?

–Va a tener un cambio importante. Retornan las orquestas al bombé, habrá dos grandes romerías en la calle Uría, en un modelo similar al del encendido de luces de Navidad. Cambiaremos los horarios de los chiringuitos, el concurso de rock retornará a Feijoo, habrá música en el Paraguas y volverán las cosas que hubo que retirar por el covid. Por otra parte, seguirán los conciertos en la Ería y la romería en el Cristo, y espero que toque una gran orquesta en La Corredoria.

–¿En la calle Uría y la Escandalera qué van a hacer cuando acabe la concesión del parking?

–Esas romerías tienen que ser como un avance respecto a la gran plaza que queremos hacer allí y que Oviedo hoy no tiene. Por supuesto, siempre será con el parking funcionando. Ahora queda cerrado pero sacaremos los pliegos y espero que venga gente a invertir para hacer la reforma y sacar las cuatro plantas que queremos. La capacidad subiría de forma importante, no al doble pero casi. La ley ahora te obliga a plazos más cortos de explotación, pero espero que no sea problema para que alguien lo coja.

–¿Y quieren hacer una gran explanada, totalmente vacía?

–Habrá que meter algún árbol, pero no puede tener el inconveniente de tener en medio una fuente. Tienes al lado el Campo San Francisco y del otro queremos poner algo de vegetación..

–¿Qué tal con Barbón, estuvieron juntos en el patronato de la Fundación, hablaron?

–Sí, estábamos sentados juntos. Y la relación es muy buena, sigue siendo muy buena, nunca dejó de serlo, independientemente de que cuando tengo que reclamar algo se lo digo abiertamente.

–Le echó en cara unas cuantas cosas en el discurso de investidura.

–¡Cómo no vamos a reclamar que el Ave llegue a Oviedo, que esa Ronda Norte se impulse desde el Principado, que el plan del Cristo salga de la parálisis... Barbón va a ser nuevamente presidente y las asignaturas que le quedaron pendientes tiene que aprobarlas este mandato, a no mucho tardar.

Hay que modificar sueldos y dietas, estábamos muy por detrás de otros ayuntamientos y aquí yo exijo mucho y se echa mucho tiempo

–¿No lo han hablado?

–Si me invita un café iré a tomarlo pronto, aunque me debe una visita al Ayuntamiento. No será mala cosa que se celebre aquí.

–También hay inversiones regionales en marcha.

–No todo es negativo, lo sé. Está la reforma del Museo de Bellas Artes que espero que no tarde mucho, cuando se termine la obra de Nicolás Soria a ver si se modifica Luis Oliver, teníamos el paso para la estación intermodal en presupuesto, pero creo que estaba tan escondido que no lo encuentran. Y luego yo pido aquí al presidente un poco más de agilidad en los permisos en el casco histórico, porque la protección que Cultura está aplicando afecta mucho a las obras, tanto que la gente rechaza hacerlas. Y necesitamos que los edificios renazcan en el Oviedo antiguo. Eso solo se hace con agilidad.

–¿Qué verano le espera a Oviedo?

–Tiene muy buena pinta. Hay que estar aquí en el despacho todos los días para ver la cantidad de grupos turísticos que se están moviendo a diario. Si hay gente, hay consumo, y hay que seguir creciendo. Todas las obras previstas van a generar empleo y en el turismo nos acercamos al millón de pernoctaciones. Tengo un magnífico equipo y parece que algo estamos haciendo bien. El otro era muy bueno, pero este es todavía mejor.