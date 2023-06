Cuarenta años en Miguel Traviesas «Street»

Cuando el Street abrió sus puertas en la calle Catedrático Miguel Traviesas la mayoría de los bares de Oviedo no llevaban nombres en inglés. El hostelero Santos Ramiro Boto, fallecido hace tres años, se lo propuso a los otros dos socios fundadores porque tenía en mente poner en marcha uno de los primeros negocios de la ciudad orientado a la comida clásica americana y no veía apropiado colocar un cartel en castellano. Además, el local estaba en una calle que por entonces no tenía salida, un lugar de Oviedo que para él tenía su encanto, con lo que optó por llamarlo así, «calle», pero en inglés. La inauguración tuvo lugar el 14 de junio de 1983. Este fin de semana, cuatro décadas después, el Street Bar celebra que se ha convertido en un negocio cuarentón con un programa cargado de actuaciones, sorteos y regalos para su fiel clientela.

Carlos Boto, el hijo de Ramiro, es el culpable de seguir manteniendo vivo el legado que le dejó su padre. Tenía siete años cuando el Street levantó la persiana por primera vez y ahora está al frente de un negocio que ha servido hamburguesas, perritos, sandwiches y platos combinados a muchas generaciones de ovetenses. «Mi padre era de un pueblo de Tineo. Se fue a hacer la mili a Madrid y se quedó en la ciudad. Tuvo bastantes trabajos allí, pero hubo uno que le marcó. Estuvo en un bar de Madrid de estilo americano, con clientes de la base de Torrejón de Ardoz, y allí aprendió a hacer las hamburguesas», explica Carlos Boto. «Después se vino para Oviedo con mi madre. Trabajó de encargado de barra en la mítica discoteca ‘El Bombé’, en los bajos del Reconquista y allí fue cuando se juntó con dos amigos para poner un bar», añade. Esos dos amigos eran Manolo Tamargo y Víctor Mesa. «Estuvieron juntos alrededor de dos años, pero después ya se quedó mi padre sólo. Al principio el local se llamaba Street 3 porque eran tres socios, pero después ya pasó a llamarse Street Bar», dice Carlos Boto. «El negocio siempre fue como sigue siendo ahora. Hacemos prácticamente las mismas hamburguesas y la misma comida que hace cuarenta años. Seguimos trabajando con los mismos proveedores locales y con productos de calidad. Ahora hay mucha comida rara, pero lo clásico sigue triunfando». A Carlos Boto no le gustaban mucho los libros y se puso a trabajar en el bar con su padre cuando tenía 16 años. Antes ya hacía sus pinitos en la cocina y detrás de la barra. «Hay clientes que conozco desde que era un niño, gente que ahora viene con sus hijos e incluso con sus nietos», señala Boto, que espera que el Street cumpla muchos más años. «Mi padre falleció justo cuando le había llegado la jubilación. El bar era su vida y mi mayor homenaje hacia él es seguir haciendo las cosas como le gustaban. Lo que creó mi padre sigue muy vivo», subraya Carlos Boto.