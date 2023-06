Canteli plantea que la Fundación Princesa de Asturias tenga "su gran sede en La Vega"

Como sucedió para pactar el convenio sobre los terrenos de La Vega y su regreso a manos de la ciudad, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, reclama el entendimiento entre las tres administraciones (local, regional y central) para sacar adelante lo que expresó durante su investidura como un sueño pero que ha cogido fuerza como idea de futuro, con buena acogida política y social: un museo de los premios "Princesa de Asturias" para el que Canteli reclama "protagonismo" dentro del proyecto de la antigua fábrica de armas que, dice, "está llamada a ser el nuevo gran motor de la actividad económica, innovadora y cultural de Asturias". Además, el regidor sugiere que la Fundación debe tener su gran sede en La Vega y debe construir, con la fórmula que considere más adecuada, su nuevo ‘museo’ para asentar su crecimiento como una gran institución de dimensión universal y su vinculación permanente con esta tierra.

Alfredo Canteli señaló su "sueño" como un "gran proyecto" de Estado y aprovechó un artículo enviado este domingo a LA NUEVA ESPAÑA y que se reproduce en esta misma página para apostar por la presencia de la Fundación en el recinto. "Lo que planteo es un sueño para conseguir que los Premios Princesa de Asturias sean un elemento tractor permanente de la actividad cultural y la proyección turística de Oviedo y Asturias".

En su escrito, el alcalde se muestra sorprendido por la buena acogida que tuvo la idea que desplegó hace nueve días. "Lo plantee como un sueño en mi discurso de investidura y, sorprendentemente, en una región en la que estamos acostumbrados a que no exista unanimidad ante ningún proyecto de futuro, ha sido recibido con un tono positivo por prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad", celebró. "Me sorprendió que las reacciones fueran tan unánimemente positivas, lo que me lleva ahora a dejar de hablar de un sueño para convertirlo en un gran proyecto de Oviedo y de Asturias".

Sí quiso aclarar Canteli que su propuesta es completamente abierta y que le gustaría que la Fundación asumiese el protagonismo en su desarrollo en un intento de atajar las reticencias que el concepto tradicional de museo pueda generar. "Hablé de ‘museo’, pero en ningún caso con la pretensión de cerrar o limitar el desarrollo de un proyecto que, siempre lo he tenido muy claro, debe ser definido, diseñado y ejecutado por la propia Fundación Princesa de Asturias".

Así, Canteli plantea como concepto para La Vega que la Fundación y los Premios sean "protagonistas permanentes" en la antigua fábrica de armas e incluso se plantea el recién iniciado mandato como un periodo para sacar adelante la idea. "Ya sé que poner plazos en política es una aventura arriesgada, pero realmente consideraría un fracaso del Estado, del Principado, del Ayuntamiento de Oviedo y de la propia Fundación que no logremos hacer realidad este sueño compartido por todos en los próximos cuatro años", aventura.

Aunque el alcalde de Oviedo deja abierta la puerta casi a cualquier formato, siempre que la Fundación apueste por La Vega, sí que señala a los Nobel como inspiración. "No me inclino por ninguna opción: un museo al uso, con elementos que ayuden a comprender la gran dimensión de estos premios y de los galardonados; un centro con una actividad más parecida a la que quiere propiciar la Fundación Nobel retomando ahora su proyecto de hace 20 años, aunque, por cierto, también tiene un museo al uso; o una conjunción de las dos", afirma.