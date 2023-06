"Toda muerte violenta generan desasosiego. El juez necesita resolverlo; la policía quiere descubrir al culpable y la sociedad quiere que lo cojan. Luego están también la familia y los amigos, que viven un calvario. La mayoría de los crímenes de violencia de género se dan en mujeres jóvenes, con hijos, y ahí se genera otro drama". Así lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Eloína González Orviz, jueza en el juzgado Nº 1 de Primera Instancia de Oviedo, cuya vocación literaria quedó de relieve durante la presentación de "El silencio que guarda los secretos", su primer libro, un ramillete de crímenes, todos basados en casos reales a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera.

Julio Martínez Zahonero, delegado territorial de la asociación "Jueces y juezas para la democracia", en Asturias, destacó la capacidad de Eloína González Orviz para indagar en la psicología de los personajes y describir situaciones realmente duras.

"En el libro aparece la violencia económica, física, psicológica y la que se da en mujeres extranjeras", señaló la jueza, natural de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), que residió durante muchos años en Barcelona. "Realmente lo que más me gustaba era escribir y quise estudiar Filología; pero alguien me advirtió que me moriría de hambre y opté por Derecho, una carrera que me encanta en sus variadas vertientes", aseguró Eloína González, que estuvo arropada por muchos compañeros de profesión. "En los juzgados contamos con un material inagotable; se genera un microcosmos por el que vemos pasar la vida en 24 horas", resaltó. Su predisposición a la escritura no entiende de horarios "A veces termino de redactar alguna sentencia, por ejemplo de un tema tan actual como las tarjetas revolving, y me pongo a escribir", reveló.

Mercedes, la protagonista, es una mujer corriente, al menos en apariencia. La acción se desencadena cuando aparece muerta en el recibidor de su casa con tres punzones clavados en el cuello. "La investigación del crimen revela que su vida no había sido tan común", afirmó Martínez Zahonero, que equiparó el estilo de la autora a la novela negra nórdica. La instructora del caso descubre al asesino y durante la investigación se acerca a múltiples casos de mujeres cuyo maltrato se sustenta en el silencio. También aparecen referencias a un pueblo alargado en el que nunca pasa nada. "Todos los pueblos de los valles son alargados, son un reflejo de las cosas que se pudren", declaró la jueza, que abogó por respetar la presunción de inocencia, "piedra angular del sistema democrático".