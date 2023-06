Los agentes de la Policía Nacional que detuvieron a los tres acusados del brutal ataque contra José Manuel Fernández, el taxista que fue apuñalado y apaleado en La Tenderina antes de que le robasen 600 euros de la recaudación y varios objetos personales, encontraron en la vivienda de los presuntos delincuentes el revólver "simulado" que le pusieron al conductor en la sien para intimidarle tras haberles llevado a la calle del Rayo la madrugada del pasado jueves 22 de junio. Durante el registro del piso, situado en la calle Vetusta, en el barrio del mismo nombre, la Policía también encontró "una pieza del armazón de un subfusil, también simulado, tres cuchillos de grandes dimensiones, y un dispensador de monedas".

Los tres arrestados se encuentran en prisión desde el pasado sábado, cuando la magistrada del Juzgado número 2 de Oviedo, en funciones de guardia y atendiendo a la petición de la Fiscalía, ordenó su ingreso "por la gravedad de los hechos, la existencia de indicios sólidos de criminalidad, de riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción, ocultación y alteración de fuentes de prueba". Uno de los detenidos, según fuentes policiales, ya tenía pendiente un ingreso en prisión decretado por un juzgado de Madrid, además de otras requisitorias judiciales.

El taxista agredido, José Manuel Fernández, recuerda perfectamente el revolver incautado por la Policía en la vivienda de sus supuestos agresores, que están pendientes de juicio. "En ese momento pensé que me mataba, que mi vida se había terminado allí", declaró el conductor el pasado sábado en el juzgado de guardia. Ese día también detalló ante la juez un minucioso relato de los hechos. Le contó que la noche del ataque había dejado a un cliente a eso de las cinco menos veinte de la madrugada en otro punto de Oviedo y que decidió acercarse a la zona del HUCA porque a esas horas siempre suele recibir la llamada de un cliente habitual. Cuando estaba parado en la zona de Consultas Externas, esperando un servicio, los tres detenidos "salieron de un prado" y se acercaron a su coche. Le preguntaron si estaba libre, les contestó que sí y se montaron. "Al principio me quedé mirando para ellos porque y me dijeron: ¿Qué pasa, te parecemos sospechosos?. Me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja, pero arranqué hacia la calle del Rayo como me pidieron", explica.

En la parte posterior del asiento iban uno de los hombres y la mujer, ambos "bastante jóvenes". A su lado el otro hombre, el que parecía más mayor. "El hombre que iba detrás de mí me puso un cuchillo grandísimo en el cuello y me dijo : ¡Venga, la pasta!". El que estaba delante le cogió del cuellos, le hizo "una especie de llave de judo" y le puso una pistola en la cabeza. "Era tipo revolver. Vi el tambor perfectamente", explica el conductor. "Después me machacaron", asegura. "Llevaba el dinero en un bolso que tengo en la cazadora y en un principio no lo encontraba", continua el taxista. "Entonces se pusieron nerviosos y me rajaron la ropa haciéndome una herida en la barriga", explica José Manuel F. G. mientras muestra el corte. "Me sacaron a golpes por la puerta del copiloto y entonces fue cuando encontraron el dinero", relata el taxista. "Después se fueron corriendo y me dijeron tirado en el suelo lleno de sangre hasta que llegó la Policía y alguno de mis compañeros", añade.

Otro robo en la ciudad

La Policía también relaciona a dos de los acusados con un hurto en un establecimiento de hostelería sucedido la tarde previa al ataque al taxista. Ese día, entraron en un local de Teatinos. "Se tomaron cuatro cacharros y comieron unos croissants a la plancha porque tenían hambre", explicó el dueño del bar el pasado sábado en los juzgados. Eran alrededor de las cinco de la tarde. "Vi que tenían mala pinta y le dije a la camarera que tuviese cuidado, pero yo me fui y ellos aprovecharon un despiste de mi trabajadora para coger el dinero de la caja". Se llevaron 350 en metálico y no pagaron las consumiciones.

Por otro lado, uno de los hombres acusados, con iniciales R. F. T., ya había agredido a una mujer y a su hijo en un bar de Ventanielles en el mes de mayo.