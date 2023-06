Las obras del Palacio de los Deportes de Oviedo avanzan a toda máquina "pese a los agoreros"

Las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes, reactivadas tras los diez días de parálisis obligada por decisión de la Consejería de Cultura del Principado, avanzan a toda máquina. Lo comprobaron este martes en persona el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, durante una visita a los trabajos, en la que aseguraron que los fondos europeos asociados a esta intervención no están en peligro.

"A pesar de que durante el anterior mandato había muchos agoreros que lo repetían de manera reiterada, hasta el punto de que pareciera que se alegraran de que pudiéramos perder esos fondos, la realidad los ha desmentido", asegura Nacho Cuesta. La clave para garantizar el dinero de la UE, con cargo a las Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI), es que la parte de las obras asociada a esa financiación se certificará de forma individual y separada del conjunto, lo que permitirá cumplir los estrechos plazos que marca Europa.

"Se está trabajando en tres ámbitos: el colector; en el interior, algunas demoliciones y el graderío; y el aislamiento, que es lo que está afectado por la financiación de los fondos EDUSI. Se está trabajando para hacer la certificación de esos trabajos y se logrará en plazo con total seguridad", precisa Cuesta.

La paralización de los trabajos por orden de Cultura, asociada a un problema con la tramitación de unos permisos, no afectará a estos plazos, sostiene Canteli, aunque no oculta su malestar con aquella decisión. "Vamos a llamarla una parada técnica que no entendimos ninguno", señala. Con todo, el regidor ovetense se muestra optimista tras comprobar el buen ritmo de los trabajos: "Esperemos que en 2024 esté terminado, si podemos para el mes de octubre, para el comienzo de las competiciones. Eso sería lo ideal, pero es difícil".

A juicio de Canteli, la del Palacio de los Deportes es una obra fundamental para la capital, y "una de las más importantes que se van a terminar dentro de este mandato". La rehabilitación, añade, es "una necesidad", toda vez que el inmueble diseñado por Ildefonso Sánchez del Río, inaugurado hace casi medio siglo (fue en 1975), "no se cuidó mucho en esos años", por lo que "tenemos que rehabilitarlo prácticamente entero".

Una vez que esté concluido, Canteli confía en que el renovado Palacio de los Deportes sea un referente para la práctica deportiva, pero también un espacio más para desarrollar espectáculos y actividades culturales: "Tendrá más de 5.000 asientos, y llegaremos casi a 9.000 o 10.000 para conciertos. Esperamos que sea una realidad magnífica".

Centro Social de Ventanielles

En relación a los fondos EDUSI, Alfredo Canteli y Nacho Cuesta aseguran que el grueso de las obras financiadas con estas partidas europeas están en plazo, pero mostraron su preocupación ante el avance de uno de los proyectos: el Centro Social de Ventanielles. "Esperemos que nos den un poco más de plazo y no se pierda nada. Estamos negociando esa ampliación de plazos, aunque no es una situación específica de Oviedo ese problema, es general. El riesgo lo tenemos, pero algún acto de fe tenemos que tener", sostiene Canteli.

En cuanto al resto de los trabajos en grandes infraestructuras con financiación EDUSI, Cuesta precisó que no habrá problemas con los plazos ni en las obras de la rotonda de la Cruz Roja ni en las de la margen derecha del bulevar de Santullano, y confían en solventar la financiación del Palacio de los Deportes con esa solución de certificar por separado los trabajos en la cubierta. El edil avanzó además que las obras del bulevar, que implican la demolición del viaducto de Ángel Cañedo y el desarrollo de una nueva glorieta en Santullano, están ya adjudicadas y comenzarán probablemente, este próximo mes. En otras obras de menor calado, sostiene Cuesta, no hay tampoco problemas.